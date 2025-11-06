Достижения.рф

«Пульс Подмосковья» 7 выпуск: Меры поддержки для участников СВО и их семей в Московской области

Видео: «Радио 1»

«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В этой программе — масштабный разговор о поддержке защитников Отечества и их семей.



  • Топ мер поддержки: от единовременных выплат в 500 000 рублей до льгот по кредитам и налогам.
  • Реабилитация: уникальные центры в «Ясенках», Сергиевом Посаде и Коломне, где бойцы бесплатно восстанавливаются и получают новые профессии.
  • Помощь семьям: бесплатные детсады, продленка, путевки в лучшие лагеря и поддержка для супруг и родителей.
  • Где получить помощь: работа Фонда «Защитники Отечества» и горячих линий в режиме «одного окна».
Мы разберём все действующие меры поддержки, поговорим о работе реабилитационных центров и о том, как государство помогает с адаптацией к мирной жизни и решением бытовых вопросов.

Читайте также:

Анастасия Хохлова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0