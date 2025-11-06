«Пульс Подмосковья» 7 выпуск: Меры поддержки для участников СВО и их семей в Московской области
Видео: «Радио 1»
«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В этой программе — масштабный разговор о поддержке защитников Отечества и их семей.
- Топ мер поддержки: от единовременных выплат в 500 000 рублей до льгот по кредитам и налогам.
- Реабилитация: уникальные центры в «Ясенках», Сергиевом Посаде и Коломне, где бойцы бесплатно восстанавливаются и получают новые профессии.
- Помощь семьям: бесплатные детсады, продленка, путевки в лучшие лагеря и поддержка для супруг и родителей.
- Где получить помощь: работа Фонда «Защитники Отечества» и горячих линий в режиме «одного окна».