«Автоматически, без заявления»: юрист объяснил, что дает новый закон добровольцам СВО и их семьям

28 октября 2025, 14:16

Военный адвокат Жердев: все выполнявшие задачи для Минобороны — ветераны

Фото: istockphoto / fortton

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет добровольцев-штурмовиков, воевавших в самый сложный период СВО, статусом ветерана боевых действий. Теперь они и их семьи получат полный комплекс положенных по закону льгот и выплат.





О том, как будет работать новый механизм в беседе с «Радио 1» рассказал учредитель Ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия», военный адвокат Олег Жердев.



Он подчеркнул, что все лица, выполнявшие боевые задачи в интересах Минобороны, должны быть признаны ветеранами. По словам Жердева, подтвердить своё участие бойцы могут с помощью приказов, боевых распоряжений, документов о командировке в зону СВО или наградных материалов, даже нереализованных.



Что касается автоматического назначения выплат, Жердев пояснил, что сейчас сформирован реестр военнослужащих, который позволяет это сделать. Он подтвердил, что новый статус дает право не только на денежные выплаты, но и на полный комплекс льгот, включая ЖКХ, налоги, проезд и санаторно-курортное лечение. По оценке Олега Жердева, принятый закон является одним из завершающих шагов в урегулировании статуса участников СВО.





«Я считаю, что уже не осталось тех людей, которые не охвачены законодательно и не могут быть отнесены к ветерану боевых действий», — выразил уверенность юрист.