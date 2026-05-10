Путин высказался о завершении украинского конфликта, а Киев нарушил перемирие 9 тысяч раз: Последние новости СВО на 10 мая
Президент РФ Владимир Путин высказался о завершении специальной военной операции на Украине. Киев почти девять тысяч раз нарушил перемирие, приуроченное ко Дню Победы. Российские войска продолжают успешно разминировать освобожденные населенные пункты в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Перемирие: почти 9000 нарушений со стороны ВСУ
Минобороны России обвинило ВСУ в 8970 нарушениях перемирия, приуроченного ко Дню Победы. Согласно информации министерства, украинские военные использовали беспилотники для 7151 атаки, обстреляли позиции российских войск из артиллерии, РСЗО, минометов и танков 1173 раза, а также совершили 12 нападений на российские подразделения.
В военном ведомстве добавили, что российская сторона соблюдает перемирие с 00:00 пятницы, 8 мая.
Путин рассказал о завершении СВО
Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по случаю Дня Победы, подчеркнул, что дело в украинском конфликте идет к завершению.
Он также отметил, что важно обеспечить безопасность России и исключить любые угрозы для страны.
ВС РФ применили «электромагнитную пушку» для разминирования в ДНР
В Министерстве обороны России сообщили, что операторы роботизированного комплекса «Курьер» из группировки «Центр» успешно разминировали освобожденные населенные пункты в ДНР с помощью «электромагнитной пушки».
По данным военного ведомства, «электромагнитная пушка» работает на основе создания мощного электромагнитного импульса. Этот импульс активирует магнитные датчики взрывателей, установленные противником. В Минобороны РФ добавили, что после применения электромагнитного импульса территорию дополнительно проверяют саперы с использованием миноискателей для окончательной очистки.
Мотострелкам группировки «Центр» вручили госнаграды в зоне СВО
В зоне специальной военной операции военнослужащим-мотострелкам группировки войск «Центр» вручили государственные награды. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Российской Федерации.
Военнослужащие 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» были отмечены государственными наградами за мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач. Им вручили медали Суворова, Жукова и «За храбрость» II степени, как сообщили в военном ведомстве.
В конце церемонии командование выразило благодарность военнослужащим за их боевые заслуги и признательность от командования группировки войск «Центр», отметили в министерстве.