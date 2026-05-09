Мария Захарова иронично провела параллель между Зеленским и Пугачёвой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично сравнила Владимира Зеленского с певицей Аллой Пугачёвой. Своим комментарием она поделилась в личном Telegram-канале.
8 мая глава киевского режима подписал указ, в котором Украина «разрешила» РФ провести парад в Москве. В документе говорилось, что Красная площадь исключается из планов применения украинского оружия в День Победы.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер счел такой указ смешным, поясняя, что «позволять» России организовывать парад в собственной столице столь же абсурдно, как разрешать Японии цветение сакуры, а Египту — открытие пирамид ровно в девять часов.
«Что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну «разрешает» Пугачёва?», — пошутила в ответ Захарова.Певица уже много лет соблюдает традицию, которую она называет Праздником желтых тюльпанов. В первое воскресенье марта артистка символически «дает старт» весне. Она обращается к подписчикам, желая им добра, света и любви. В этом году она также выкладывала свое ежегодное поздравление.