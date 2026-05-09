Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично сравнила Владимира Зеленского с певицей Аллой Пугачёвой. Своим комментарием она поделилась в личном Telegram-канале.





8 мая глава киевского режима подписал указ, в котором Украина «разрешила» РФ провести парад в Москве. В документе говорилось, что Красная площадь исключается из планов применения украинского оружия в День Победы.





«Что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну «разрешает» Пугачёва?», — пошутила в ответ Захарова.