ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ и почтили память защитников Родины в День Победы: Последние новости СВО на 9 мая
Российские войска сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ, а также почтили память защитников Родины в День Победы в Курской области. Бойцы ВС РФ продолжают активное наступление в зоне СВО и защищают территорию России от вражеских дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Освобожден населенный пункт Кривая Лука
Подразделения «Южной» группировки войск освободили от украинских сил населенный пункт Кривая Лука в ДНР, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
За прошедшую неделю в зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ понесли потери, превысившие 950 человек, а также лишились 19 единиц боевой техники. Среди уничтоженной техники были немецкая боевая машина пехоты Marder, итальянский бронетранспортер Puma и американский бронетранспортер M113, добавили в российском оборонном ведомстве.
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Военнослужащие 18-й общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Днепр», провели акцию на Херсонском направлении с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. С помощью дронов над позициями ВСУ сбросили листовки и возложили цветы к монументу.
В ведомстве подчеркнули, что смысл обращения основан на исторических фактах и направлен к украинским военнослужащим. Также российские войска продолжают наступление, а единственным способом выжить для бойцов ВСУ названа добровольная сдача в плен.
В День Победы военнослужащие группировки «Север» почтили память защитников Родины
Военнослужащие военной полиции почтили память погибших в ходе Курской битвы, возложив цветы к мемориальному комплексу, где летом 1943 года развернулись ожесточённые сражения за освобождение Курской области от немецко-фашистских войск.
Подразделения 44-го армейского корпуса организовали торжественные мероприятия у военных памятников региона, выразив своё уважение к павшим героям, отметили в Минобороны России.
Российские силы ПВО сбили более 40 БПЛА над регионами РФ
В период с 20:00 до 00:00 по московскому времени 8 мая дежурные силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 44 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих ВСУ.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областей, а также над Московским регионом и над акваторией Азовского моря.