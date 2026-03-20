«Рождение заново»: В центре имени Мещерякова незрячих бойцов СВО учат жить самостоятельной жизнью

Руководитель отделения Брянкина: в центре Мещерякова незрячие бойцы рождаются заново

В Сергиево-Посадском центре реабилитации участников СВО имени Мещерякова стартовал новый курс обучения для бойцов, потерявших зрение. Программа включает не только освоение смартфонов и компьютеров, но и психологическую поддержку, ориентирование в пространстве и даже помощь в трудоустройстве.





Руководитель психолого-педагогического отделения центра Наталья Брянкина в беседе с «Радио 1» рассказала, что инструкторы Всероссийского общества слепых, обучающие бойцов, и сами имеют нарушение зрения.





«У нас работают специалисты, которые сами с утратой зрения. Они полностью прошли весь этот путь, знают все нюансы, подводные камни и успешно используют все технологии помощи ребятам», — сказала она.

«В каждом телефонном аппарате вшита программа, которая помогает осуществлять невизуальный доступ. Это значит голосовое сопровождение каждого движения и каждой операции. Этому необходимо научиться, потому что, приезжая к нам, ребята просто голосом запрашивают у интернет-помощника какие-то определённые вопросы. На самом деле полномасштабно на 100% можно использовать любой телефонный аппарат», — объяснила специалист.

«Мы, например, слушаем с вами со скоростью 100%. А когда наши парни обучаются, эта скорость у них увеличивается до 300 и 500%. Но на это требуется время и усердие. И вот иногда у нас усердия не хватает. Но у нас на подхвате психологи, педагоги, которые тоже идеально всем владеют, и нам удаётся эти все подводные камни обходить, стимулировать и получать высокие результаты», — объяснила эксперт.