«Рождение заново»: В центре имени Мещерякова незрячих бойцов СВО учат жить самостоятельной жизнью
Руководитель отделения Брянкина: в центре Мещерякова незрячие бойцы рождаются заново
В Сергиево-Посадском центре реабилитации участников СВО имени Мещерякова стартовал новый курс обучения для бойцов, потерявших зрение. Программа включает не только освоение смартфонов и компьютеров, но и психологическую поддержку, ориентирование в пространстве и даже помощь в трудоустройстве.
Руководитель психолого-педагогического отделения центра Наталья Брянкина в беседе с «Радио 1» рассказала, что инструкторы Всероссийского общества слепых, обучающие бойцов, и сами имеют нарушение зрения.
«У нас работают специалисты, которые сами с утратой зрения. Они полностью прошли весь этот путь, знают все нюансы, подводные камни и успешно используют все технологии помощи ребятам», — сказала она.
Обучение начинается с самого главного — с телефона. По словам руководителя отделения, именно это устройство сопровождает человека на всех этапах жизнеустройства. Бойцов учат так называемой «невизуальной доступности» сенсорных устройств.
«В каждом телефонном аппарате вшита программа, которая помогает осуществлять невизуальный доступ. Это значит голосовое сопровождение каждого движения и каждой операции. Этому необходимо научиться, потому что, приезжая к нам, ребята просто голосом запрашивают у интернет-помощника какие-то определённые вопросы. На самом деле полномасштабно на 100% можно использовать любой телефонный аппарат», — объяснила специалист.
Освоив базовые навыки, бойцы переходят к более сложным задачам. С помощью смартфона они учатся делать покупки в магазинах, проверять срок годности продуктов, отсчитывать деньги, пользоваться навигаторами и узнавать расписание общественного транспорта. Следующий этап — компьютерная грамотность с использованием специальных озвучивающих программ.
Однако путь к самостоятельности требует не только усердия, но и терпения. Наталья Брянкина отметила, что голосовое сопровождение в телефоне поначалу звучит медленно, но со временем скорость восприятия у обучающихся возрастает в разы.
«Мы, например, слушаем с вами со скоростью 100%. А когда наши парни обучаются, эта скорость у них увеличивается до 300 и 500%. Но на это требуется время и усердие. И вот иногда у нас усердия не хватает. Но у нас на подхвате психологи, педагоги, которые тоже идеально всем владеют, и нам удаётся эти все подводные камни обходить, стимулировать и получать высокие результаты», — объяснила эксперт.
Особое внимание в центре уделяют психологическому состоянию бойцов. Как подчеркнула руководитель отделения, это особая категория обучающихся, и любой сбой не остаётся без внимания.