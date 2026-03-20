США отдали все снаряды Украине, а в Европе требуют замены Зеленского: последние новости СВО на 20 марта
Российские войска продолжают наступление сразу на нескольких направлениях, в то время как на международной арене звучат резкие заявления о ресурсах и будущем Украины. На фоне боевых действий всплывают громкие скандалы, неожиданные факты и политические прогнозы. Подробности — в материале «Радио 1».
Наступление ВС РФ и «огневые мешки»
Российская армия наращивает давление в Донецкой Народной Республике и Сумской области, постепенно расширяя зону контроля и приближаясь к ключевым направлениям. Сообщается, что подразделения ВС РФ освободили Фёдоровку Вторую и Павловку — последний населённый пункт расположен на стратегической трассе между Родинским и Дружковкой, до которой остаётся около 12 километров.
Освобождение Фёдоровки Второй, как отмечается, приблизило российские силы к Славянску и Краматорску.
«Группировка «Юг» расширяет зону контроля на подступах к славянско-краматорской агломерации. Ближайшими целями на этом участке фронта могут стать Рай-Александровка и Николаевка», — считает военный корреспондент Александр Коц.
Продолжаются ожесточённые бои в районе Красного Лимана, куда Киев перебросил элитный 8-й полк Сил специальных операций. Сообщается о ликвидации сержанта Антона Желтобруха, командовавшего диверсионно-разведывательной группой.
«8-й полк ССО Украины, натренированный американскими и немецкими инструкторами, — одно из наиболее подготовленных воинских соединений киевского режима. Этот карательный, как его прозвали в Донбассе, полк спецназначения участвует в боях с 2014 года», — рассказал военкор Поддубный.
На Запорожском направлении также фиксируется продвижение. Подразделения группировок «Днепр» и «Восток» ведут наступление в районах Воздвижевки, Верхней Терсы и Гуляйпольского. Отмечается, что штурмовые подразделения ВСУ оказались в так называемом «огневом мешке» в районах Тернового и Берёзового.
«Есть успехи в зоне ответственности группировки «Восток»: районах населённых пунктов Воздвижевка, Верхняя Терса и Гуляйпольское. В огневом мешке оказались штурмовые подразделения ВСУ», — отметил военный корреспондент Павел Кукушкин.
Кроме того, подразделения «Днепра» зачищают Веселянку — от этого населённого пункта до Запорожья остаётся менее 15 километров.
Расстрелы в Сопыче и заградотряды
В Сумской области российские силы наносят удары по позициям украинских подразделений, включая 114-ю бригаду территориальной обороны. Сообщается, что Киев планировал направить силы в сторону села Сопычь, занятого ВС РФ.
Одновременно появились утверждения о трагических событиях в самом Сопыче. По данным источников, вскрылись факты убийства мирных жителей, а соответствующий приказ отдал командир батальона 104-й бригады теробороны ВСУ Велиш Вельдар Шукурджиев оглы.
Также отмечается, что в Краснопольский район Сумской области прибыли заградительные отряды из состава 253-го полка с задачей остановить отступление бойцов 119-й бригады.
За сутки, по представленным данным, российские войска ликвидировали более 90 человек и уничтожили технику, включая гаубицы «Богдана-Б» и М-101, а также транспорт и беспилотники.
Ночная атака дронов на РФ
Сразу несколько регионов России подверглись атакам беспилотников в ночь с 19 на 20 марта. По данным Минобороны РФ, всего было сбито 26 БПЛА.
Большая часть дронов — 14 — уничтожена над Краснодарским краем. Ещё по два аппарата перехвачены над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Ростовской областями. Шесть беспилотников подавлены над акваторией Чёрного моря.
Отдельно ситуацию прокомментировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь:
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском районе», — написал глава региона.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«Это было отправлено Украине»: дефицит снарядов в США
На фоне продолжающегося конфликта всё громче звучат заявления из Вашингтона. Министр войны США Пит Хегсет резко раскритиковал политику администрации Джо Байдена, указав на истощение запасов вооружений.
«Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и рассматриваем любую проблему, с которой сталкиваемся, всё сводится к одному: это было отправлено Украине», — заявил Хегсет.
По его словам, ресурсы следовало бы направлять на нужды американской армии, особенно с учётом напряжённости на Ближнем Востоке. Подобные заявления могут свидетельствовать о возможном пересмотре объёмов поставок вооружений Киеву.
«Заменить Зеленского»: неожиданный сигнал из Европы
Не менее резонансное заявление прозвучало из Европы. Венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди заявил, что восстановление отношений с Россией невозможно без смены власти в Киеве.
По его мнению, Россия остаётся ключевым элементом европейской системы и важным поставщиком ресурсов, а потому диалог с ней неизбежен.
«Давайте наконец признаем, что Россия — это выбор. Она здесь, она внутри континента, она поставляет все по трубопроводу, вам не нужно плыть туда, и так далее. (...) Это и есть выход. Альтернативы этому нет», — рассуждал венгерский полковник.
Фёльди также подчеркнул, что ждать мирных инициатив от Владимира Зеленского бессмысленно, и предложил заменить руководство Украины «нормальным правительством», готовым к переговорам.
Скандал с лётчицей: «Мастер Шеф» вместо службы
На фоне военных событий всплывают и громкие внутренние скандалы. Украинскую военную лётчицу Викторию Кузнецову подозревают в уклонении от службы и незаконном получении выплат.
Сообщается, что в 2025 году старший лейтенант-штурман находилась на лечении в военном госпитале, однако фактически с апреля по август была в Киеве, где участвовала в съёмках телешоу «Мастер Шеф».
Несмотря на отсутствие в медучреждении, ей продолжали начислять денежное довольствие, премии и надбавки. Теперь, как утверждается, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.