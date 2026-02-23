23 февраля 2026, 04:47

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

На протяжении десятилетий 23 февраля в России ассоциируется с Днем защитника Отечества, который часто воспринимается исключительно как мужской праздник. Но сегодня важно подчеркнуть, что героизм и защита Родины не зависят от пола. Женщины также демонстрируют невероятную смелость и самоотверженность, играя важную роль в обеспечении безопасности нашей страны. В материале «Радио 1» докажем, что настоящая сила заключается не только в физической мощи.





Содержание Нет места для гендерных предрассудков Легенды войны: примеры героизма СВО

Нет места для гендерных предрассудков

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Легенды войны: примеры героизма

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

СВО