В Генштабе ВС России назвали новую особенность боев в зоне СВО
Одной из новых особенностей боевых действий стало формирование зоны сплошного огневого поражения — полосы глубиной до 15 километров перед передним краем.
Об этом «Красной звезде» заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, в этой зоне противник в первую очередь поражается за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения.
Рудской отметил, что там ведется постоянная «охота» как на образцы вооружения и техники, так и на живую силу. Из‑за этого врагу крайне сложно сосредоточить у линии боевого соприкосновения превосходящие силы и средства для наступления.
Российские войска начали преодолевать последнюю крупную линию укреплений на направлении Славянск-Краматорск-Константиновка. Дальше у ВСУ нет сопоставимых оборонительных рубежей и возможностей быстро возвести новые, а основным естественным препятствием на этом направлении называется река Днепр.
Читайте также: