Хоры активного долголетия выступили в Ивантеевке в преддверии 23 февраля

20 февраля 2026, 11:56

оригинал Фото: Министерство социального развития Московской области

В Доме культуры «Юбилейный» в Ивантеевке 19 февраля состоялся областной конкурс хоровых коллективов «Мужчинам посвящается». Участниками стали представители проекта «Активное долголетие» из семи городских округов Подмосковья, сообщает Министерство социального развития Московской области.





На сцену вышли 130 исполнителей. В их репертуаре звучали патриотические и народные песни, которые тепло встречали зрители. Хор «Благолетие» из Ивантеевки под руководством Елены Носенко стал лауреатом II степени. Дмитровский хор одержал победу сразу в двух номинациях: «О Родине, о мужестве, о славе» и «Любо, братцы, любо».

«Пение в хоре — это и радость творчества, и крепкая дружба, и возможность дарить людям хорошее настроение. Спасибо всем участникам за душевное тепло и позитивный настрой», — отметила заведующая проектом «Активное долголетие» Светлана Гончарова.