Секс по дружбе с иноагентом Прусикиным*, переезд в США и ребенок от солиста группы Little Big: как сейчас живет Софья Таюрская?
Певица Софья Таюрская получила широкую известность как участница панк-поп-рейв-коллектива Little Big. В России артистка долго оставалась на пике популярности. После начала спецоперации она выступила с критикой и вместе с фронтменом группы Ильей Прусикиным* уехала в США. В материале «Радио 1» расскажем, как складывался ее творческий путь и чем знаменитость занимается сегодня.
Участие Софьи Таюрской в Little BigСофья Таюрская, родившаяся 1 мая 1991 года в Иркутске, с детства увлекалась музыкой. После переезда в Новодвинск и окончания школы она обучалась в Санкт-Петербурге на режиссера театрализованных представлений, но вскоре вернулась к вокалу. В начале 2010-х девушка присоединилась к группе Little Big, сначала участвуя в записи песен и эпизодах клипов. Позже стала полноценной участницей коллектива, приняв участие в создании хитов, таких как «Skibidi» и «Uno». Группа должна была представить Россию на Евровидении 2020, но конкурс был отменен из-за пандемии.
Громкий роман Софьи Таюрской и Ильи Прусикина*Софья Таюрская и солист группы Little Big Илья Прусикин* подтвердили свои романтические отношения в мае 2021 года, когда мужчина опубликовал совместное фото в социальных сетях. Позже Таюрская раскрыла, что их роман начался еще в августе 2020 года, отметив, что отношения завязались после «дружеского секса». В это время Илья* официально расторгнул брак с блогером Ириной Смелой, что вызвало у некоторых поклонников подозрения, что именно Софья стала причиной разрыва. Однако его бывшая супруга вскоре опровергла эти слухи, заявив, что разрыв не был связан с изменой. Позже Софья поделилась в соцсетях фотографией, которая вызвала новые слухи о возможной помолвке с Прусикиным*: на безымянном пальце артистки заметили кольцо. Весной 2024 года звезды объявили, что ждут ребенка. Малыш появился на свет в сентябре. Как выяснилось позже, это была девочка, получившая имя Саша.
Публично поддержали УкраинуПосле начала спецоперации влюбленные поддержали Украину и уехали в Лос-Анджелес, взяв с собой два чемодана. Остальные участники Little Big остались в России, поэтому пара выступала за границей вдвоем. Они активно публиковали юмористические видео и анонсы концертов в соцсетях. В январе Прусикин* был внесен в реестр иностранных агентов. Артисты столкнулись с финансовыми трудностями, а Таюрская потеряла работу и друзей. Концерт на Бали был перенесен и в итоге не состоялся. Сейчас Таюрская продолжает проживать с Прусикиным* в США, активно гастролируя в составе Little Big и снимаясь в клипах.
