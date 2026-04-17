Шойгу пригрозил Прибалтике, ЕС отворачивается от Украины, а ВС РФ продолжают активное наступление: последние новости СВО на 17 апреля
Российские регионы вновь оказались под массированной атакой беспилотников, а на линии соприкосновения фиксируются ожесточённые бои и серьёзные потери. На этом фоне появляются сообщения о разрушениях и жертвах среди мирного населения. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная атака: десятки дронов над регионами России
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 62 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что вражеские дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областями и Республикой Крым.
Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, минувшей ночью над регионом уничтожили три беспилотника.
Сообщение появилось в 04:20 по московскому времени. Других подробностей Дрозденко пока не привёл. При этом за час до этого он предупредил местных жителей, что в воздушном пространстве объявлена опасность БПЛА. По этой причине возможно понижение скорости мобильного интернета.
Пресс-служба Росавиации добавила, что в аэропорту Пулково вводятся временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Туапсе после удара: разрушенные дома и поиски ребёнка под завалами
В Туапсе под завалами жилого дома почти сутки ищут тело 14-летней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, во время налета БПЛА ВСУ прошлой ночью в доме на улице Сочинская находилась мама со своей несовершеннолетней дочкой. Здание рухнуло после попадания обломка украинского беспилотника. Женщина выжила, а ребенок не успел выбежать на улицу и остался под завалами.
По словам очевидцев, диван, на котором спала девочка, обнаружили в 30 метрах от места трагедии. Сотрудники МЧС и волонтёры, в число которых входят местные жители, до сих пор продолжают разбирать руины. Они не теряют надежды найти школьницу живой.
Одновременно стало известно о масштабных разрушениях в городе. В Туапсе из-за массированного налета украинских беспилотников повреждены 52 частных домовладения и восемь многоквартирных домов. Об этом 16 апреля сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
Кроме того, пострадали три социально значимых объекта. Специалисты уже обследовали 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. Пять частных домов разрушены полностью.
«Четыре семьи размещены в гостинице. Заселим всех, кому это необходимо. Сейчас подбираем временное жилье в маневренном фонде», — уточнил Бойко.
Он добавил, что поручил полностью обследовать городскую инфраструктуру и подготовить смету на восстановление пострадавших объектов. В ликвидации последствий атаки ВСУ участвуют 285 человек и 71 единица техники.
Потери на границе: срыв ротации и тяжёлые бои в Сумской области
5-й пограничный отряд Украины понес тяжелые потери в Сумской области. Подразделение пыталось удержать участок у линии соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.
Бои шли в приграничной зоне. Источник связал урон с мощными ударами и срывом ротации. Киев пока не комментировал эту информацию.
Дополнительно сообщается о серьёзных потерях украинских сил в регионе. За сутки украинские вооружённые формирования потеряли в Сумской области больше 100 человек, уничтожены миномёты, станция РЭБ «Анклав», БПЛА, пикапы, грузовики, бронемашина «Новатор», созданная украинскими инженерами на базе американского Ford F550.
Наступление ВС РФ и бои за ключевые города
Армия России оттесняет ВСУ от границы Курской области. Наступление ВС РФ идёт на нескольких участках в Сумской области. Идёт зачистка лесов в приграничном Шосткинском районе. Продолжаются бои за Новодмитровку.
В Сумском районе серьёзные потери понесла 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Теперь её доукомплектовывают пограничниками.
На территории Харьковской области, остающейся под контролем ВСУ, фиксируются и внутренние инциденты. Сообщается, что местный житель попытался поджечь автомобиль украинского военного после повреждения шин. Мужчина был задержан, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
В Донецкой Народной Республике продолжается наступление на Славянск. Военный корреспондент Павел Кукушкин описал ситуацию следующим образом:
«Славянско-Краматорское направление одно из самых жарких. Восточнее Славянска сейчас взламывают оборону противника войска группировки «Юг» <…> Северо-восточнее Славянска войска группировки «Запад» давят на Красный Лиман, зацепились уже за его северные и восточные окраины. И есть тактические успехи на линии Дробышево – Яровая – Святогорск».
Также сообщается о боях за Гришино под Красноармейском и продвижении в районе Доброполья.
«Открытые соучастники агрессии»: предупреждение странам Прибалтики и Финляндии
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики и Финляндии о праве Москвы на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.
«В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», — подчеркнул политик.
По его словам, пролёт БПЛА может быть связан либо с неэффективной работой западного ПВО, либо с намеренным предоставлением коридора.
ЕС под вопросом: соседи не спешат открывать двери Украине
Владимир Зеленский заявил, что Украина ближе ко вступлению в ЕС, чем в НАТО.
«Для Украины очень важно быть членом ЕС, и мы этого очень хотим. Шансы на вступление в НАТО меньше. Здесь США оказывают большое влияние, и они это не поддерживают. И не только они, если честно. Европейский союз с экономической и безопасной точки зрения является лучшим вариантом, чем НАТО, членом которого Украина не является», — отметил глава киевского режима.
Однако соседи Украины настроены скептически. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул:
«В Еврокомиссии появилась мысль ускоренного членства. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия — так же, как их выполняли мы».
Схожую позицию занимает и Венгрия, выступающая против ускоренного вступления Украины в ЕС на фоне продолжающегося конфликта.