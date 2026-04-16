Военэксперт Михайлов: Сведения о сборе БПЛА для ВСУ в странах ЕС не удивляют
Ни для кого не секрет, что беспилотники и их комплектующие для ВСУ собирают во многих европейских странах. Об этом заявил руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.
Напомним, Минобороны опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе, которые производят БПЛА и комплектующие к ним, а также список зарубежных предприятий, изготовляющих только комплектующие. Согласно этим данным, дроны для ударов ВСУ по России производят в том числе в Лондоне, Мюнхене, Праге, Риге и Вильнюсе, пишут argumenti.ru.
«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины», — говорится в сообщении МО РФ.
Михайлов в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что эти сведения никого не удивляют. Поскольку давно известно, что такие заводы есть на территории Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Нидерландов.
«Однако, сам факт опубликования сразу вызывает большой резонанс среди людей, которые изучают ситуацию в зоне специальной военной операции. Потому что каждый из нас, изучив этот список, задает себе вопрос: "А дальше что, что за этим последует?"» — пояснил эксперт.
При этом он подчеркнул, что на данный момент ответа на этот вопрос пока нет.