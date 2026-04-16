16 апреля 2026, 17:39

Ни для кого не секрет, что беспилотники и их комплектующие для ВСУ собирают во многих европейских странах. Об этом заявил руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.





Напомним, Минобороны опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе, которые производят БПЛА и комплектующие к ним, а также список зарубежных предприятий, изготовляющих только комплектующие. Согласно этим данным, дроны для ударов ВСУ по России производят в том числе в Лондоне, Мюнхене, Праге, Риге и Вильнюсе, пишут argumenti.ru.





«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины», — говорится в сообщении МО РФ.

«Однако, сам факт опубликования сразу вызывает большой резонанс среди людей, которые изучают ситуацию в зоне специальной военной операции. Потому что каждый из нас, изучив этот список, задает себе вопрос: "А дальше что, что за этим последует?"» — пояснил эксперт.