«Не пройти мимо»: Ветеран СВО после тяжёлого ранения открыл приют для животных
После службы и тяжёлого ранения военный Хаскил Амирханов вернулся домой и начал новую, тихую борьбу — но уже не на позициях. После выздоровления он открыл приют для животных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Хаскил рассказал, что поехал в область боевых действий по собственному желанию.
«Оказывал первую медицинскую помощь солдатам», — отметил мужчина.В зоне СВО Амирханов получил серьёзное ранение: от удара сломался позвонок. После долгой реабилитации ветеран спецоперации решил продолжить помогать — только уже иначе. Он открыл приют для бездомных и больных животных.
Здесь находятся собаки со сломанными лапами, кошки с болезнями, те, кого выбросили и забыли. Для каждого животного у Хаскила находится время, уход и внимание. Этот приют — о заботе, которая начинается с простого: накормить, вылечить, не пройти мимо.
Амирханов рассказал, что в его планах — расширение и выход на федеральный уровень, чтобы помогать ещё большему числу животных по всей стране.