Служба по контракту в Подмосковье: выплаты, льготы и меры поддержки для военных и их семей
В Московской области для военнослужащих-контрактников открыты финансовые и социальные преимущества. Также в регионе реализуются программы, ориентированные на поддержку их семей.
Так, для бойцов и их близких действуют 75 мер поддержки, из которых 32 являются областными. Среди них — бесплатное социальное обслуживание для ветеранов и доступ к трем крупнейшим реабилитационным центрам региона. Полный список можно посмотреть на сайте омбудсмена Московской области. Также есть специальный навигатор на региональном портале госуслуг.
Заключившим контракт военнослужащим полагаются государственные компенсации, единоразовые региональные выплаты и всесторонняя социальная помощь. Кроме того, зачисленные в армию иностранцы могут быстрее получить российское гражданство.
Стоит упомянуть семейные преимущества. Например, родные военнослужащих всегда смогут найти работу, если предприятию придется сокращать штат. Дети контрактников могут обучаться в лучших российских вузах, получать бесплатное питание в школах и быстро зачисляться в детский сад.
Что касается ежемесячных выплат, они зависят от должностей и званий. Рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч, заместители командиров взвода — от 242 тысяч. К основному окладу добавляются премии за выполнение боевых задач, в том числе вознаграждения за уничтожение техники противника.
Более подробную информацию можно получить на сайте контрактмо.рф или по телефону +7 495 990 7777.
