В Госдуме прокомментировали остановку мирных переговоров со стороны Украины
Слуцкий: на Украине остановили мирные переговоры с РФ ради политических амбиций
Владимир Зеленский не желает добиться мира на Украине из-за политических амбиций и собственного обогащения. Так считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Напомним, замглавы МИД Украины Сергей Кислица 12 ноября заявил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой до конца 2025 года.
«МИД Украины, приостановив переговоры, подтвердил очевидный факт неготовности режима Зеленского к серьезному мирному урегулированию. На последнем раунде "Стамбула-2" были предложены конкретные решения по созданию рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам. Однако Киев снова саботировал реальный мирный процесс», — заявил Слуцкий «Газете.Ru».
Он не исключил, что Украина остановила переговоры с РФ после «подсказок извне».
Депутат отметил, что Зеленский не пытается установить мир на Украине, а желает продолжать конфликт «в объятьях коалиции желающих» ради властных амбиций и преступного обогащения, заключил Слуцкий.
В свою очередь гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с «Москвой 24» выразил мнение, что заявление Украины о выходе из переговоров с Россией является признанием поражения на поле боя.
«Данное объявление абсолютно бессмысленно, поскольку Киев и так фактически прекратил ведение переговоров с Россией — до последнего времени поднимались лишь гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными и телами», — сказал эксперт.
Он считает, что Украина своими заявлениями хочет показать переход на радикальные позиции в отношении РФ, что технически увеличивает срок продолжения СВО.
Мухин не исключил, что через некоторое время Киев будет вынужден вернуться к переговорам для достижения мира в стране.