13 ноября 2025, 15:07

Слуцкий: на Украине остановили мирные переговоры с РФ ради политических амбиций

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский не желает добиться мира на Украине из-за политических амбиций и собственного обогащения. Так считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.





Напомним, замглавы МИД Украины Сергей Кислица 12 ноября заявил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой до конца 2025 года.





«МИД Украины, приостановив переговоры, подтвердил очевидный факт неготовности режима Зеленского к серьезному мирному урегулированию. На последнем раунде "Стамбула-2" были предложены конкретные решения по созданию рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам. Однако Киев снова саботировал реальный мирный процесс», — заявил Слуцкий «Газете.Ru».

«Данное объявление абсолютно бессмысленно, поскольку Киев и так фактически прекратил ведение переговоров с Россией — до последнего времени поднимались лишь гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными и телами», — сказал эксперт.