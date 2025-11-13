Мособлдума продлила и расширила льготу по транспортному налогу участникам СВО
Льготу по транспортному налогу для участников СВО продлят на 2026 год.
Соответствующий закон одобрила на 122-го заседании Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента
«Отвечая ожиданиям наших воинов, сегодня мы решили продлить льготу по транспортному налогу на будущий год. Вопрос об этом подняли вчера на публичных слушаниях по вопросу бюджета Мособлдумы. Подобные обращения уже поступали в приёмные «Единой России» и во время личных встреч депутатов фракции с жителями. Это доказывает, что льгота востребована и очень нужна», – сказал председатель Мособлдумы Игорь БрынцаловОн напомнил, что закон об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога депутаты приняли в 2023 году. Сейчас льготой пользуются порядка 4000 ветеранов спецоперации.
«В прошлом году мы расширили категорию транспортных средств, на которые она распространяется, со 150 до 200 лошадиных сил. Но видим, что этого недостаточно. Категория транспортных средств, подпадающих под льготу, ещё раз расширили сегодня до 250 лошадиных сил», – добавил Брынцалов.Он напомнил, что с февраля этого года льгота действует для всех участников спецоперации и предоставляется в беззаявительном порядке.