30 сентября 2026, 13:07

Политолог Ежов: День воссоединения новых регионов с РФ — мировое событие

Фото: IStock/macky_ch

30 сентября в России отмечается памятная дата — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Соответствующие договоры были подписаны 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября 2022 года.





Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» назвал это событие эпохальным и знаковым, подчеркнув, что оно знаменует торжество исторической справедливости.





«Это то событие, которое вошло в российскую историю навсегда. Значение даты не ограничивается самим фактом воссоединения — оно запустило целый ряд долгосрочных процессов. Речь идёт и о политико-правовой интеграции. Это процесс не одномоментный, это процесс продолжающийся», — сказал он.

«Россия здесь проявила себя как страна мобилизующая, которая придерживается прежде всего объединяющей и миротворческой миссии, чтобы там ни говорили об агрессии на Западе. <...> Это как раз-таки вот та пелена, которая рано или поздно должна с глаз исчезнуть».

«Это решение как раз-таки жителей территорий, которое является, безусловно, очень важным основанием, символизирующим то, что быть в России — это выбор прежде всего тех, кто на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей проживал и проживает», — резюмировал собеседник.