Путин рассказал об освобождении ещё одного населённого пункта в ДНР

01 сентября 2026, 23:35

Путин заявил об освобождении Святогорска в ДНР

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

В рамках проведения специальной военной операции ВС РФ продолжают продвигаться вглубь Донецкой Народной Республики. Об успехах на саммите ШОС сообщил президент страны Владимир Путин.





По его словам, российские войска взяли под контроль насённый пункт Святогорск. В целом, как утверждает глава государства, освобождение ДНР идет в соответствии с планом.



«Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов», — заявил Путин.