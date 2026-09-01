Путин рассказал об освобождении ещё одного населённого пункта в ДНР
Путин заявил об освобождении Святогорска в ДНР
В рамках проведения специальной военной операции ВС РФ продолжают продвигаться вглубь Донецкой Народной Республики. Об успехах на саммите ШОС сообщил президент страны Владимир Путин.
По его словам, российские войска взяли под контроль насённый пункт Святогорск. В целом, как утверждает глава государства, освобождение ДНР идет в соответствии с планом.
«Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов», — заявил Путин.
Среди прочего ВС РФ подходят к восточным окраинам Славянска и Краматорска, а также приближаются к Дружковке. По словам президента РФ, российской армии осталось продвинуться на 12 км до окружной дороги в Сумах.