Россиянин стрелял из автомата по работникам скорой помощи в ДНР
В Донецкой Народной Республике задержали местного жителя, открывшего стрельбу по бригаде медиков. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на Донбассе».
По предварительным данным, злоумышленник, находясь в своем доме, привел в действие автомат Калашникова и произвел несколько выстрелов в сторону прибывших врачей. К счастью, никто из медицинского персонала не пострадал.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Росгвардии и МВД. Поскольку мужчина отказался сдаваться добровольно, правоохранителям пришлось проводить штурм жилого помещения. На опубликованных кадрах видно, как в ходе операции специалисты применяют средства для проникновения в частный дом.
Испугавшись масштаба операции, подозреваемый прекратил огонь и попытался скрыть орудие преступления, выбросив автомат в печную трубу. Кроме того, он спрятал отдельно отстегнутые магазины к оружию. Впоследствии силовики изъяли все эти предметы.
В ходе обыска в доме обнаружили целый арсенал: помимо автомата, оперативники нашли четыре гранаты наступательного действия, а также одну противотанковую. Свои действия фигурант объяснил наличием давнего конфликта с медицинскими работниками, однако более детальных пояснений не привел. Также установили, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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