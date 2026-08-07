Россиянин стрелял из автомата по работникам скорой помощи в ДНР

07 августа 2026, 12:09

Mash: в ДНР взяли стрелка, открывшего огонь по работникам скорой помощи

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

В Донецкой Народной Республике задержали местного жителя, открывшего стрельбу по бригаде медиков. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на Донбассе».