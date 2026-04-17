Скандал с Серябкиной, подозрения в зависимости и критика СВО: почему на самом деле Елена Темникова покинула SEREBRO?
Елена Владимировна Темникова — российская певица и бывшая участница группы Serebro. 18 июня ей исполняется 41 год. Как начиналась ее карьера, как она живет сейчас и что говорила про СВО — в материале «Радио 1».
«Фабрика звёзд» и сольная карьераЕлена Владимировна Темникова родилась 18 апреля 1985 года в Кургане. Её путь к большой сцене начался в 2003 году с проекта «Фабрика звёзд — 2», где под руководством Максима Фадеева она заняла третье место. Участие в шоу открыло ей двери в индустрию: гастроли, реалити-шоу «Последний герой», а затем и судьбоносный контракт с продюсером Максимом Фадеевым.
После завершения шоу Елена некоторое время сотрудничала с продюсером сольно, но настоящий прорыв случился в 2006 году, когда она стала лидером новой группы SEREBRO. Успех пришел мгновенно: в 2007 году коллектив представлял Россию на «Евровидении» и занял почетное третье место с песней «Song #1».
За восемь лет работы в группе Елена стала лицом коллектива, участвуя в записи главных хитов, таких как «Опиум» и «Мама Люба». Однако в 2014 году она покинула состав, сославшись на проблемы со здоровьем и сложные отношения внутри команды. Несмотря на скептические прогнозы, её сольная карьера оказалась крайне успешной. Она одной из первых в российском шоу-бизнесе начала выпускать качественный дип-хаус и стильный минималистичный поп.
Песни «Импульсы», «Вдох» и «Не модные» долгое время возглавляли хит-парады, а альбомы серии TEMNIKOVA закрепили за ней статус одной из самых востребованных артисток страны.
Личная жизнь Елены ТемниковойЗа её плечами два брака. Первый — с коллегой по «Фабрике» Алексеем Семёновым, с которым они прожили вместе шесть лет. Вторым избранником стал бизнесмен Дмитрий Сергеев, за которого Лена вышла замуж в 2014 году. Уже через год у пары родилась дочь Александра. На сегодняшний день супруги проживают в Португалии.
СкандалСамый громкий скандал в карьере Елены Темниковой — это её многолетняя вражда с Ольгой Серябкиной и Максимом Фадеевым. После ухода из группы SEREBRO Елена заявила, что между продюсером и Ольгой был тайный роман, который якобы мешал рабочей атмосфере. В ответ Серябкина рассказывала о настоящих драках в лифтах и гримерках, обвиняя Темникову в деспотичности.
Другая резонансная история связана со здоровьем певицы. Когда в сети начали обсуждать её проблемную кожу, появились слухи о наркозависимости. Темниковой пришлось публично защищаться и объяснять, что это последствия тяжелого аутоиммунного заболевания щитовидной железы.
В последние годы главной темой стал её «исчезновение». После 2022 года Елена переехала в Португалию и перестала выступать в России. Это привело к тому, что её начали буквально стирать из истории шоу-бизнеса — например, канал «Муз-ТВ» заблюрил её лицо в архивных кадрах «Фабрики звезд», что вызвало новую волну возмущения среди фанатов.
Высказывания об СВОПосле начала спецоперации на Украине Темникова открыто высказалась против происходящего, назвав ситуацию «катастрофой». Эта позиция не осталась без последствий: певицу вырезали из юбилейного фильма о «Фабрике звёзд», а её директор заявил, что команда не собирается поддаваться цензуре.
Звучали даже призывы отменить выступление Темниковой на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге — с такой инициативой выступила Екатерина Мизулина. Однако концерт всё же состоялся. В соцсетях певица написала, что увидела в глазах зрителей «надежду на мир». Возможно, публика в тот момент ждала не политических заявлений, а новых хитов.
Елена Темникова сегодняСегодня Темникова практически полностью отказалась от медийной жизни и больших гастролей, сосредоточившись на семье и своем здоровье. Певица признавалась, что ей потребовалось время, чтобы восстановить эмоциональное состояние после многолетней работы на износ, поэтому сейчас она наслаждается спокойным ритмом жизни у океана и учит португальский язык.
Недавно стало известно о продаже её подмосковного особняка почти за сто миллионов рублей, что многие связали с окончательным решением остаться в Европе. Темникова иногда выходит на связь с поклонниками в соцсетях, показывая подросшую дочь и кадры своего повседневного быта.