«Приятно чувствовать себя шутом?»: Екатерина Волкова раскритиковала «голый» образ гостьи кинофестиваля

17 апреля 2026, 11:57

Актриса Екатерина Волкова раскритиковала «голый» образ гостьи кинофестиваля

Екатерина Волкова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Воронины», резко осудила провокационный выход одной из гостьи на красной дорожке кинофестиваля. В своём посте в запрещённой соцсети она назвала подобные наряды неуважением к индустрии и окружающим.





Волкова призналась, что «голый» образ незнакомки вызвал у неё физическую неловкость. Она сравнила происходящее с ситуацией, когда «в оперу ворвались пьяные родственники», которые не осознают важность момента. По мнению звезды, многие воспринимают дорожку как способ хайпа и прямого эфира, забывая о традициях и статусе мероприятия.





«Неужели так приятно чувствовать себя шутом? Я — центр вселенной и плевать на традицию. Мне жаль взрослых людей, которые не стесняются своей безвкусицы.Это не консерватизм, это уважение. Без него любая красная дорожка — шапито», — написала Екатерина.