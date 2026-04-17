«Приятно чувствовать себя шутом?»: Екатерина Волкова раскритиковала «голый» образ гостьи кинофестиваля
Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Воронины», резко осудила провокационный выход одной из гостьи на красной дорожке кинофестиваля. В своём посте в запрещённой соцсети она назвала подобные наряды неуважением к индустрии и окружающим.
Волкова призналась, что «голый» образ незнакомки вызвал у неё физическую неловкость. Она сравнила происходящее с ситуацией, когда «в оперу ворвались пьяные родственники», которые не осознают важность момента. По мнению звезды, многие воспринимают дорожку как способ хайпа и прямого эфира, забывая о традициях и статусе мероприятия.
«Неужели так приятно чувствовать себя шутом? Я — центр вселенной и плевать на традицию. Мне жаль взрослых людей, которые не стесняются своей безвкусицы.Это не консерватизм, это уважение. Без него любая красная дорожка — шапито», — написала Екатерина.
Она также иронично заметила, что теперь раздумывает над выбором наряда на закрытие фестиваля, предположив, не надеть ли ей «рыболовную сетку». При этом знаменитость подчеркнула, что её претензии адресуются не организаторам, а гостям, утратившим, по её словам, чувство меры и принадлежности к миру кино.