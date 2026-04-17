Сабуров начал выступать на Ближнем Востоке с переводчиком

Депортированный из России комик Нурлан Сабуров готовит стендап в Дубае с синхронным переводом на арабский язык и хинди. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



По его информации, организаторы мероприятия пошли на такой шаг из-за нехватки русскоязычных туристов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Предполагается, что это позволит продать билеты не только соотечественникам, но и представителям арабской и индийской диаспор.

Отмечается, что во время выступления в ОАЭ артист резко шутил о миграционной политике и запретах на въезд. Тогда он иронизировал над слухами о своей высылке из России и просил зрителей не вести видеосъемку.

Ранее стало известно, что стендапер открыл бизнес в Дубае по увеличению половых органов.

Лидия Пономарева

