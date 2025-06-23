23 июня 2025, 09:25

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

​​​​​23 июня Валерию Меладзе исполнилось 60 лет. В 90-х он стремительно ворвался в шоу-бизнес и стал одной из главных звезд эстрады. Однако в феврале 2022 года его карьера в России резко оборвалась. Сейчас артист выступает за рубежом, а в Россию приезжает тайком — чтобы дать корпоративные концерты. О его жизни и громких скандалах расскажет «Радио 1».





Содержание Влияние старшего брата Музыкальный взлет Личная жизнь: любовные треугольники и скандалы Другие скандалы Где живет и чем занимается сейчас

Влияние старшего брата

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)



Музыкальный взлет

«Она просто выбрала нашу кассету из кучи других. А мы приехали, на третьей полке вагона, грязные, пыльные, и вышли на сцену вместе со всеми звездами», — вспоминал Меладзе.

Личная жизнь: любовные треугольники и скандалы

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Другие скандалы

Где живет и чем занимается сейчас