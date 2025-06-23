Тайные поездки в Россию, отношения с Пугачевой, измена жене: Валерию Меладзе — 60, темное досье артиста
23 июня Валерию Меладзе исполнилось 60 лет. В 90-х он стремительно ворвался в шоу-бизнес и стал одной из главных звезд эстрады. Однако в феврале 2022 года его карьера в России резко оборвалась. Сейчас артист выступает за рубежом, а в Россию приезжает тайком — чтобы дать корпоративные концерты. О его жизни и громких скандалах расскажет «Радио 1».
Влияние старшего брата
Для Валерия Меладзе старший брат Константин всегда был главным авторитетом. После школы будущий певец последовал его примеру и уехал из родного Батуми в Николаев, где поступил в Кораблестроительный институт. На первом курсе, оставшись без строгого родительского контроля, студент пустился во все тяжкие, не забывая выпрашивать деньги у близких. Лишь строгий окрик Константина о необходимости жить на стипендию заставил Валерия одуматься.
Константин привел брата в институтскую группу «Апрель», где сам играл на клавишных. Поначалу Валерий лишь настраивал инструменты, но однажды неожиданно для всех продемонстрировал вокальные данные, проверяя работу ревербератора — устройства, создающего эффект эха. Так он стал бэк-вокалистом, сделав первый шаг к большой сцене. После окончания института братья отправились в Москву, где показали свои музыкальные наработки лидеру группы «Диалог» Киму Брейтбургу. Тот оценил их талант и пригласил в свой коллектив. Однако через два года Валерий и Константин ушли, чтобы начать сольную карьеру.
Музыкальный взлет
Первой песней, с которой Валерий Меладзе выступил на большой сцене, стала «Не тревожь мне душу, скрипка» в рамках концертной программы «Звездный вечер в Лужниках» в 1992 году. Но братья мечтали о большем. Они рискнули и отправили кассету со своими песнями Алле Пугачевой. Примадонна неожиданно пригласила их на съемки «Рождественских встреч».
«Она просто выбрала нашу кассету из кучи других. А мы приехали, на третьей полке вагона, грязные, пыльные, и вышли на сцену вместе со всеми звездами», — вспоминал Меладзе.
На первой же репетиции Пугачева предложила артистам «встряхнуться» и потанцевать. Она включила фонограмму песни «Лимбо» и посоветовала Валерию распеться. Не подозревая подвоха, Меладзе начал исполнять свой первый хит, даже не заметив, что на него направлены камеры. Это видео до сих пор можно найти в Сети: молодой артист в модной кожаной куртке и темных очках вдохновенно поет в окружении звезд эстрады.
Через два года вышел его дебютный альбом «Сэра», где все 16 песен написал Константин. Пластинка быстро стала популярной, а Валерий — одним из ведущих исполнителей страны.
Личная жизнь: любовные треугольники и скандалы
Со своей первой женой, Ириной Малухиной, Меладзе познакомился в институте. Они поженились в 1989 году и жили в крошечной комнате в семейном общежитии. Вскоре Ирина забеременела, но их сын умер через 10 дней после рождения. Год пара провела в трауре, а затем у них родилась дочь. Молодая семья жила бедно, и Константин часто помогал им деньгами. Всего у Валерия и Ирины три дочери. Младшая появилась на свет в 2002 году, и тогда же артист начал пропадать из дома.
Лишь в 2006 году Меладзе признался, что у него есть роман на стороне. Его любовница родила ему сына, которому на тот момент уже исполнилось два года. Ирина долго не верила в измену, но разводиться не стала. Позже выяснилось, что муж связался с солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. Их познакомил Константин, который часто привлекал брата к работе с коллективом. Ирина даже поздравляла Альбину с рождением ребенка, не догадываясь, что отец — ее муж. Меладзе жил на два дома почти 10 лет. О его двойной жизни узнали журналисты. Певец подал в суд, требуя миллионных компенсаций и опровержений, но судья снизил сумму до 400 тысяч рублей.
С Ириной он развелся лишь в 2011 году, после 20 лет брака. Тогда же его едва не привлекли к уголовной ответственности за нападение на фотокорреспондента, пытавшуюся снять его с Джанабаевой. Судья закрыл дело. Сына Альбины Меладзе признал только через два года после развода, а еще через год узаконил с ней отношения.
Другие скандалыЛетом 2017 года Меладзе выступил на скандальной свадьбе «золотой судьи» из Краснодара Елены Хахалевой. Гонорар артиста оценили в 35 тысяч евро, но он заявил, что пел бесплатно, так как жених — его двоюродный брат. Это признание сыграло против него: журналисты выяснили, что свадьбу оплатил бывший муж Хахалевой, связанный с криминальными авторитетами. Возможно, Меладзе пытался скрыть происхождение денег, прикрывшись «родственными узами».
Еще один скандал разгорелся, когда певец выложил фото нового Mercedes с подписью «Пора пересаживаться на летние машины». После волны критики он удалил пост.
Где живет и чем занимается сейчас
После начала спецоперации Валерий Меладзе покинул Россию. Поводом стала массовая отмена концертов из-за его публичной критики СВО и призывов к переговорам. Долгое время его местонахождение оставалось загадкой, пока Лайма Вайкуле не сообщила, что певец с семьей поселился в Испании. При этом в Россию он продолжал приезжать для частных выступлений. Новая скандальная реплика окончательно закрыла ему путь на родину. На корпоративе в Дубае он шепотом продолжил украинский лозунг, что вызвало возмущение общественности. Некоторые даже потребовали признать его иностранным агентом.
В этом году выяснилось, что Меладзе тайно бывает в России, но не для концертов, а по бизнес-вопросам. Его компания «МБ» была заблокирована за неуплату налогов, но у него осталось ООО «Вантаж», владеющее торговым центром в Москве. Сейчас артист гастролирует по миру с юбилейным туром, но в российских городах выступать не планирует.