08 июня 2025, 12:58

Юлия Ауг (Фото: Instagram* @therealjuliaaug)

Актриса театра и кино Юлия Ауг сегодня, сегодня, 8 июня, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 55 лет. Артистка стала широко известна публике после выхода драмы Алексея Федорченко «Овсянки» в 2010 году. Долгие годы Ауг училась и жила в России, однако после начала СВО решила покинуть ее пределы, приняв проукраинские взгляды. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артистки Тайная двойная игра СВО и миграция из России



Биография артистки

Тайная двойная игра

Юлия Ауг (Фото: Instagram* @therealjuliaaug)



«Расплата за предательство»: как живет критиковавшая РФ Юлия Ауг после измены мужа и отказа от нее родной дочери

СВО и миграция из России

Юлия Ауг (Фото: Instagram* @therealjuliaaug)



«Юлия Ауг поставила в Эстонии спектакль "Х** войне. Украина. Письма с фронта" для обязательного показа русскоязычным школьникам Таллина. При этом Ауг не хочет расставаться с российским гражданством. Эта сволочь надеется вернуться и не скрывает, что деньги зарабатываются в России», — писала актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале.

«Нам такие, как Ауг, не нужны! Я вообще не знаю, кто это такая. Просто противно! Если уехала, то зачем вернулась? Там не приняли? Денег не дали? Зачем нам такие люди? Но я ее не знаю. К радости или к сожалению. Но думаю, что к радости, потому что она — предательница», — говорил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

«Я здесь исключительно по личным делам. Мы сегодня не можем сказать, что наступило удачное время для возвращения в Россию. Никаких работ здесь у меня сейчас нет и быть не может. Я не русская. И на самом деле я даже рада этому», — высказалась Ауг.