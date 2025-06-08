«Эта сволочь надеется вернуться»: Оскорбление россиян и поддержка Украины. Как Юлия Ауг пытается усидеть на двух стульях?
Актриса театра и кино Юлия Ауг сегодня, сегодня, 8 июня, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 55 лет. Артистка стала широко известна публике после выхода драмы Алексея Федорченко «Овсянки» в 2010 году. Долгие годы Ауг училась и жила в России, однако после начала СВО решила покинуть ее пределы, приняв проукраинские взгляды. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография артистки
Юлия Ауг появилась на свет 8 июня 1970 года в городе Ленинграде. Её детство и юность прошли в Нарве, Эстония, где жила её семья. В школьные годы Юлия хотела стать археологом, но позже передумала и поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Во время учёбы она начала сниматься в кино, за что была исключена с третьего курса.
Спустя некоторое время Юлия Ауг решила продолжить своё образование и отправилась в ГИТИС, чтобы учиться у Марка Анатольевича Захарова. Однако она не была готова к жизни в Москве и вернулась в ЛГИТМиК, уже на курс к Андрею Дмитриевичу Андрееву, который был главным режиссером ТЮЗа. После окончания института актриса продолжила работу в ТЮЗе, где прослужила десять лет и сыграла множество главных ролей.
В 2004 году Юлия переехала в столицу и стала студенткой ГИТИСа, где обучалась режиссуре. В 2007 году она успешно окончила обучение и получила диплом с отличием. Затем Юлия поступила на режиссёрский факультет Высших курсов сценаристов и режиссёров. Её наставниками были Ираклий Квирикадзе и Андрей Добровольский.
Тайная двойная игра
Дедушка по отцовской линии Юлии был эстонцем, а бабушка происходила из семьи шведских баронов Клеттенберг. После революции семья мигрировала в Советскую Россию, а в 70-х вернулась обратно в Эстонию. Мама актрисы имеет смешанные корни: польские и еврейские. Однако вся семья имела гражданство СССР и тяготела к Прибалтике. При возможности родители переехали в Эстонию и попытались там закрепиться.
В 1994 г. Юлия Ауг получила также эстонское гражданство, однако в 2011 г. Эстония аннулировала её гражданство, так как Ауг не стала отказываться от российского гражданства ввиду уже сложившейся успешной карьеры в РФ. На протяжении семи лет Ауг вела судебные тяжбы с Департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии, однако все усилия оказались тщетны, что сильно огорчало актрису.
В погоне за гражданством Юлия Ауг начала вторить европейским идеям и в 2014 году подписала письмо «Мы с вами» «Киносоюза» в пользу Евромайдана. Позже она выступила против присоединения Крыма к России. Несколько позже из уст актрисы полились «песни» про понимание нелюбви эстонцев к русским, тоталитарное российское государство и непонимание российской политики. Но и этого оказалось мало, желанным гостем в Прибалтике она не стала.
И это не удивительно, ведь Юлия Ауг продолжала активно сниматься в российском кино, получать разного рода награды на кинофестивалях и зарабатывать хорошие гонорары.
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СВО и миграция из России
После начала СВО Юлия Ауг выразила своё возмущение в адрес россиян, обвинив их в том, что они «вырастили диктатора», назвала русских скотами и переехала в Эстонию. Там она активно давала интервью, в которых яростно критиковала Россию и русских. Также она в качестве режиссёра поставила проукраинский спектакль с неприличным названием. Но финансы и признание после этого в Эстонии не появились, разве что украинцы явно потеплели к актрисе, но Киев ее мало интересовал.
«Юлия Ауг поставила в Эстонии спектакль "Х** войне. Украина. Письма с фронта" для обязательного показа русскоязычным школьникам Таллина. При этом Ауг не хочет расставаться с российским гражданством. Эта сволочь надеется вернуться и не скрывает, что деньги зарабатываются в России», — писала актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале.
Подобное возмущение было у многих знакомых с персоной Юлии Ауг. А актриса не стесняется, пока это возможно, зарабатывать в России. Буквально в сентябре 2024 года на Первом канале вышел сериал «Хор», где Ауг сыграла одну из основных ролей.
«Нам такие, как Ауг, не нужны! Я вообще не знаю, кто это такая. Просто противно! Если уехала, то зачем вернулась? Там не приняли? Денег не дали? Зачем нам такие люди? Но я ее не знаю. К радости или к сожалению. Но думаю, что к радости, потому что она — предательница», — говорил директор «Ленкома» Марк Варшавер.
Владимир Торсуев, исполнитель главной роли в фильме «Приключения Электроника», выступил с предложением признать Ауг иностранным агентом и убрать фильм с её участием из ротации или заменить её персонажа с помощью технологии дипфейк. Речь идёт о фильме «Огниво против Волшебной Скважины», который сейчас находится в процессе создания. Выяснилось, что Юлия Ауг приняла участие в съёмках, тайно посещая Россию, и её роль в фильме является одной из ключевых.
Интерес вызывает и тот факт, что этот фильм-сказка был снят на средства государственного бюджета, что придаёт ему дополнительный оттенок скандальности. В октябре 2024 года актриса была снова замечена в России. Изданию «Абзац» она рассказала о цели своего приезда:
«Я здесь исключительно по личным делам. Мы сегодня не можем сказать, что наступило удачное время для возвращения в Россию. Никаких работ здесь у меня сейчас нет и быть не может. Я не русская. И на самом деле я даже рада этому», — высказалась Ауг.