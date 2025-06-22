Запрет на въезд в Украину, угрозы националистов и независимые политические взгляды: Кириллу Гребенщикову — 53 года
Сегодня, 20 июня, свой день рождения отмечает актер театра и кино Кирилл Гребенщиков. Ему исполняется 53 года. Артист стал известен широкой публике после роли ресторатора Павла Пуховского в сериале «Тридцатилетние». Несмотря на поздний старт в кино, сейчас он является одним из самых востребованных актеров. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Детство актера
Кирилл Гребенщиков родился 22 июня 1972 года в Москве в актёрской семье. Его родители — Юрий Гребенщиков и Наталия Орлова — служили в Театре имени Станиславского, но не хотели, чтобы сын пошёл по их стопам.
В детстве Кирилл чаще бывал за кулисами, чем на сцене. Он увлекался рисованием, футболом и плаванием, а позже занимался живописью в Доме пионеров.
В 15 лет его жизнь резко изменилась, отец погиб в автокатастрофе. Чтобы помочь матери, Кирилл после 8-го класса попытался поступить в театрально-художественное училище на постановочный факультет, но не прошёл по конкурсу и вернулся в школу.
После окончания школы он всё же поступил в Школу-студию МХАТ, но сначала на специальность художника-технолога. Однако через два года понял, что хочет быть актёром, и перевёлся на актёрское отделение. В 1995 году он окончил учёбу и начал карьеру в Театре имени Станиславского, там же, где когда-то работали его родители.
Работа в кино
Кирилл Гребенщиков впервые появился на экране в 1992 году, сыграв небольшую роль в фильме «Русский роман». Этот скромный дебют не принёс ему славы, и после съёмок актёр на несколько лет сосредоточился на учёбе.
Спустя шесть лет, в 1998 году, Гребенщиков вернулся в кино, получив эпизодическую роль юнкера в знаменитом «Сибирском цирюльнике» Никиты Михалкова. Эта работа с признанным мастером стала для молодого актёра бесценным опытом.
Настоящая популярность пришла к Гребенщикову в 2006 году после выхода сериала «Тридцатилетние». Его персонаж Павел Пуховский сразу полюбился зрителям. Именно эта роль сделала актёра узнаваемым и открыла ему дорогу к новым интересным проектам.
Сейчас фильмография актёра насчитывает более 115 работ, в том числе в картинах «Серафима прекрасная», «Единственный мой грех», «Осенний лист», «Фантом», «Пропавшие без вести», «Тест на беременность», «Последняя жертва Анны», «Исчезнувшая», «Психология любви» и «Анатомия сердца», где Кирилл Гребенщиков сыграл главные роли.
Личная жизнь
Кирилл Гребенщиков связал себя узами брака ещё в молодости. Со своей будущей женой Ольгой он познакомился в студенческие годы. В 1994 году, во время учёбы в Школе-студии МХАТ, пара официально оформила отношения. Их свадьба прошла без помпезности, но этот скромный союз оказался удивительно прочным и сохранился на долгие годы.
В том же 1994 году у супругов родилась дочь Полина. Несмотря на то, что Кирилл, зная все сложности актёрской профессии, не хотел для дочери такой судьбы, Полина всё же выбрала творческий путь. Она поступила во ВГИК на сценарный факультет, а также увлеклась искусством фотографии.
Жена актёра Ольга, хоть и не стала актрисой, сохранила связь с искусством. Она посвятила себя поэтическому творчеству и необычному ремеслу по созданию кукол в технике сухого валяния. В отличие от своего знаменитого супруга, Ольга сознательно избегает публичности, предпочитая оставаться в тени семейной жизни.
Отказ во въезде на Украину
В ноябре 2020 года украинские пограничники отказали российскому актёру Кириллу Гребенщикову во въезде и установили трёхлетний запрет на посещение страны. Основанием стало его участие в съёмках в Крыму. Гребенщиков прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Минска, планируя участвовать в телевизионных съёмках. Однако при проверке выяснился факт посещения актером Крыма после 2014 года, что украинские власти расценили как нарушение законодательства о порядке въезда на «временно оккупированные территории».
Несмотря на конфликт, актёр неоднократно высказывался о Крыме как о прекрасном месте для кинематографистов. В 2021 году он рассказывал:
«Мне вообще очень нравится Крым. В прошлом году у меня было три проекта на полуострове, в позапрошлом тоже были. В последний раз в декабре был в Феодосии, жил в гостинице "Алые паруса", мои окна выходили на Дачу Стамболи. Я неожиданно узнал, что парк при отеле раньше был немецким воинским кладбищем. Нашел интересные старые фотографии. Вообще люблю разный Крым — унылый и спокойный, как Феодосия, и яркий, более живой, как Ялта и Севастополь. Полуостров — прекрасное место для киношников».
Артист не высказывался по поводу СВО, однако явно обозначил свои независимые взгляды. В интервью WomanHit он заявил:
«К цензуре общественно-политической я плохо отношусь. По Конституции, которую мы должны соблюдать, свобода слова — это свобода слова».
Угрозы националистов в Казахстане
Весной 2023 года запланированные гастроли Кирилла Гребенщикова и Виктории Тарасовой в Казахстане были сорваны из-за агрессивного противодействия местных националистов. Первоначально актеры должны были выступить в трёх казахстанских городах. Однако организаторы столкнулись с серьёзными препятствиями, две площадки под давлением радикально настроенных групп отказались предоставлять залы для спектаклей.
В попытке спасти гастроли было предложено сократить программу до одного города, где обстановка выглядела более спокойной. Но после долгого обсуждения артисты приняли непростое решение полностью отказаться от поездки.
Как пояснила Виктория Тарасова, резкая реакция националистов, вероятно, была связана с политической позицией российских артистов. Ранее актриса публично выражала поддержку специальной военной операции, что могло вызвать негативную реакцию определённых кругов в Казахстане.