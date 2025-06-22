22 июня 2025, 16:36

Кирилл Гребенщиков (Фото: Instagram* @ kirill.grebenshchikov)

Сегодня, 20 июня, свой день рождения отмечает актер театра и кино Кирилл Гребенщиков. Ему исполняется 53 года. Артист стал известен широкой публике после роли ресторатора Павла Пуховского в сериале «Тридцатилетние». Несмотря на поздний старт в кино, сейчас он является одним из самых востребованных актеров. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство актера Работа в кино Личная жизнь Отказ во въезде на Украину Угрозы националистов в Казахстане



Детство актера

Кирилл Гребенщиков (Фото: Instagram* @ kirill.grebenshchikov)



Работа в кино

Кирилл Гребенщиков (Фото: Instagram* @ kirill.grebenshchikov)



Личная жизнь

Отказ во въезде на Украину

Кирилл Гребенщиков (Фото: Instagram* @ kirill.grebenshchikov)



«Мне вообще очень нравится Крым. В прошлом году у меня было три проекта на полуострове, в позапрошлом тоже были. В последний раз в декабре был в Феодосии, жил в гостинице "Алые паруса", мои окна выходили на Дачу Стамболи. Я неожиданно узнал, что парк при отеле раньше был немецким воинским кладбищем. Нашел интересные старые фотографии. Вообще люблю разный Крым — унылый и спокойный, как Феодосия, и яркий, более живой, как Ялта и Севастополь. Полуостров — прекрасное место для киношников».

«К цензуре общественно-политической я плохо отношусь. По Конституции, которую мы должны соблюдать, свобода слова — это свобода слова».

Угрозы националистов в Казахстане