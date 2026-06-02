Теория, практические навыки, государственные льготы и гарантии: как в Подмосковье обучают операторов БПЛА?
В Подмосковье открыт набор на программу профессиональной подготовки операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа. Обучение направлено на получение квалификации специалиста, способного управлять БПЛА с максимальной взлётной массой до 30 килограммов. Курс сочетает теоретическую базу, практику и итоговую аттестацию, а также даёт возможность дальнейшего трудоустройства и службы по контракту.
Условия обучения и формат подготовки
Программу реализует Центр специальной подготовки «Витязь». Она предназначена для граждан Российской Федерации старше 16 лет, имеющих как минимум полное общее образование.
Обучение проводится в очной форме и занимает 126 учебных часов, из которых 112 отведены на теорию и практические занятия. Полный курс рассчитан на 14 дней интенсивной подготовки. Учебный день длится до 8 часов, при этом один академический час составляет 50 минут.
После завершения программы и успешной сдачи итогового экзамена слушатели получают квалификацию «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 кг и менее)», а также официальное свидетельство о профессии рабочего или должности служащего.
Теоретическая база: право, навигация и подготовка полётов
Обучение включает комплексное изучение воздушного законодательства Российской Федерации. Слушатели разбирают порядок получения разрешений на использование воздушного пространства, правила выполнения полётов, включая работу над населёнными пунктами, а также нормы регулирования запретных и ограниченных зон.
Отдельное внимание уделяется базовым дисциплинам авиационной подготовки — воздушной навигации, аэродинамике и метеорологии. Участники курса изучают лётно-технические характеристики беспилотных систем, требования эксплуатационной документации и влияние внешних факторов на работу техники.
Также рассматривается полный цикл планирования полётов: от построения маршрутов до подачи планов в органы управления воздушным движением. В программу входят разработка полётных заданий, их загрузка в бортовые навигационные комплексы, а также предполётная подготовка и последующее обслуживание оборудования.
Практические навыки и работа с беспилотниками
Практическая часть обучения направлена на формирование ключевых профессиональных навыков оператора БПЛА. Слушатели учатся работать с аэронавигационными материалами, анализировать метеорологическую и орнитологическую обстановку, выполнять расчёты и формировать полётные задания.
В рамках курса осваивается специализированное программное обеспечение для планирования миссий и управления беспилотными аппаратами. Отрабатываются навыки оценки технического состояния БПЛА, их запуска и дистанционного пилотирования.
Особое внимание уделяется контролю параметров полёта, выявлению потенциальных рисков и работе с наземными станциями управления. Также слушатели учатся обеспечивать безопасность выполнения задач в различных условиях.
Завершающий этап практики включает освоение процедур послеполётного обслуживания и корректного оформления технической документации, что является обязательной частью работы оператора беспилотных авиационных систем.
В программу включены темы ведения радиосвязи, оформления полётной документации и алгоритмов действий в нештатных и аварийных ситуациях. Отдельно разбираются сценарии поисковых операций при аварийной посадке беспилотников.
Также слушатели изучают ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства и эксплуатации воздушных судов, что является важной частью профессиональной подготовки.
Служба по контракту и дополнительные гарантии
После завершения обучения выпускники программы могут заключить контракт на службу в зоне СВО, где полученные навыки применяются в реальных условиях.
Для контрактников в Подмосковье предусмотрено государственное обеспечение на весь срок службы. Оно включает предоставление обмундирования, организацию питания и проживания, компенсацию транспортных расходов, а также помощь в оформлении и восстановлении документов.
Дополнительно военнослужащим обеспечивается круглосуточная поддержка и расширенный пакет социальных гарантий.
Подробные условия программы обучения, требования к кандидатам и порядок участия размещены на официальном сайте Центра специальной подготовки «Витязь».