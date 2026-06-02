Состоялась премьера документального фильма RT.Док «Спасая из Красноармейска»

02 июня 2026, 13:06

Фото: iStock/gorodenkoff

На сайте RT.Док 2 июня состоялась премьера документального фильма «Спасая из Красноармейска». В рамках этой работы корреспонденты RT.Док отправились в Красноармейск (украинское название Покровск), чтобы увидеть, как российские военные эвакуируют мирных жителей.





Главными героями фильма стали военные полицейские и простые российские солдаты, которые выводили мирное население из-под обстрелов ВСУ. Жители Красноармейска более года были вынуждены жить в подвалах в ожидании ВС РФ.





«В эмоциональных диалогах с местными жителями раскрывается весь трагизм ситуации. Люди не могут жить, но и не могут оставить могилы своих родных. Дроны, мины и удары артиллерии — это то, с чем каждый день сталкиваются военнослужащие военной полиции во время работы с мирным населением», — пишет RT.