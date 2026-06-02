Состоялась премьера документального фильма RT.Док «Спасая из Красноармейска»
На сайте RT.Док 2 июня состоялась премьера документального фильма «Спасая из Красноармейска». В рамках этой работы корреспонденты RT.Док отправились в Красноармейск (украинское название Покровск), чтобы увидеть, как российские военные эвакуируют мирных жителей.
Главными героями фильма стали военные полицейские и простые российские солдаты, которые выводили мирное население из-под обстрелов ВСУ. Жители Красноармейска более года были вынуждены жить в подвалах в ожидании ВС РФ.
«В эмоциональных диалогах с местными жителями раскрывается весь трагизм ситуации. Люди не могут жить, но и не могут оставить могилы своих родных. Дроны, мины и удары артиллерии — это то, с чем каждый день сталкиваются военнослужащие военной полиции во время работы с мирным населением», — пишет RT.
Одной из важных частей документального кино стала память о Николае Шарапове с позывным Велес. Именно он организовал работу съемочной группы, однако погиб в последний день работы.
