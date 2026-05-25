Труп в военкомате, удар по общежитию колледжа в Старобельске и уничтожение 173 БПЛА: последние новости СВО на 25 мая
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
РСЗО «Град» уничтожила скопление ВСУ на добропольском направленииМинобороны РФ сообщило, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанес удар по скоплению живой силы ВСУ на добропольском направлении. В ведомстве уточнили, что после получения разведданных расчет выдвинулся на огневую позицию и открыл огонь 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами. Цель находилась на расстоянии более 18 километров. После подтверждения поражения военнослужащие ушли в укрытие, перезарядили установку и продолжили боевое дежурство. Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения живой силы ВСУ вел расчет войск беспилотных систем.
Саперы ВДВ разминируют пути снабжения на Запорожском направленииВоенные инженеры Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ разминируют пути снабжения подразделений ВС РФ на Запорожском направлении. Саперы метр за метром обследуют лесные массивы и обочины дорог. Для поиска мин они используют миноискатели и специальные щупы. Опасные находки десантники уничтожают накладными зарядами. Для дистанционного подрыва бойцы применяют квадрокоптеры с системой сброса. В Минобороны отметили, что такая работа снижает риски для российских логистических колонн и помогает поддерживать стабильное снабжение передовых позиций.
ВС России нанесли массированное поражение по объектам военного управления и ОПК УкраиныВооруженные силы России нанесли массированное поражение по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны России заявили, что эти действия стали ответом на террористические атаки страны по гражданским объектам на территории России. Российские силы использовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось.
Напомним, что в ночь на 22 мая боевики атаковали общежитие колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, еще 42 получили ранения. По словам президента России Владимира Путина, удар не был случайным: 16 беспилотников атаковали в три волны одно и то же место. Кроме того, российский лидер приказал Минобороны представить предложения, как ответить на украинскую атаку.