Труп в военкомате, удар по общежитию колледжа в Старобельске и уничтожение 173 БПЛА: последние новости СВО на 25 мая

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».



РСЗО «Град» уничтожила скопление ВСУ на добропольском направлении

Минобороны РФ сообщило, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанес удар по скоплению живой силы ВСУ на добропольском направлении. В ведомстве уточнили, что после получения разведданных расчет выдвинулся на огневую позицию и открыл огонь 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами. Цель находилась на расстоянии более 18 километров. После подтверждения поражения военнослужащие ушли в укрытие, перезарядили установку и продолжили боевое дежурство. Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения живой силы ВСУ вел расчет войск беспилотных систем.

Саперы ВДВ разминируют пути снабжения на Запорожском направлении

Военные инженеры Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ разминируют пути снабжения подразделений ВС РФ на Запорожском направлении. Саперы метр за метром обследуют лесные массивы и обочины дорог. Для поиска мин они используют миноискатели и специальные щупы. Опасные находки десантники уничтожают накладными зарядами. Для дистанционного подрыва бойцы применяют квадрокоптеры с системой сброса. В Минобороны отметили, что такая работа снижает риски для российских логистических колонн и помогает поддерживать стабильное снабжение передовых позиций.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВС России нанесли массированное поражение по объектам военного управления и ОПК Украины

Вооруженные силы России нанесли массированное поражение по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны России заявили, что эти действия стали ответом на террористические атаки страны по гражданским объектам на территории России. Российские силы использовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось.

Напомним, что в ночь на 22 мая боевики атаковали общежитие колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, еще 42 получили ранения. По словам президента России Владимира Путина, удар не был случайным: 16 беспилотников атаковали в три волны одно и то же место. Кроме того, российский лидер приказал Минобороны представить предложения, как ответить на украинскую атаку.

Глава ЛНР Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура

После атаки ВСУ на колледж в Старобельске глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с официальным заявлением и объявил 24 и 25 мая днями траура по погибшим. Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях.

Фото: iStock/Jack Holliday

В Тернополе в военкомате нашли тело 46-летнего мужчины

В Тернополе в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки обнаружили тело 46-летнего мужчины. Его доставили в учреждение для уточнения военно-учетных данных, а позже нашли мертвым в туалетной комнате. Предварительно, мужчина покончил с собой в тот же день. Инцидент произошел на фоне острой нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины. На этом фоне случаи жесткого обращения сотрудников военкоматов с гражданами при принудительной мобилизации регулярно вызывают скандалы и протесты.

Силы ПВО за ночь уничтожили 173 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 12 областей, Московского региона и Республики Крым. Об этом сообщило МО РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями.

Дарья Осипова

