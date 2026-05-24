Удары по узлам связи, уничтожение разведывательных БПЛА и FPV‑охота на технику ВСУ: последние новости СВО на 24 мая
За последние сутки ВС РФ провели серию успешных действий по отражению и нейтрализации вражеских беспилотных угроз, а также поражению наземных целей противника. Оперативная разведка, слаженное взаимодействие воздушных и артиллерийских сил и применение современных беспилотных комплексов позволили сорвать попытки разведки, ротации и атаковать технику и личный состав противника на нескольких направлениях. Подробности — в материале «Радио 1».
Уничтожение узлов управления и антенн связи ВСУ в Харьковской областиСогласно информации Минобороны РФ, расчёты беспилотников 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» поразили командные узлы вражеских дронов и антенные сооружения связи ВСУ. Круглосуточная воздушная разведка ВС РФ выявила места базирования аппаратуры управления коптерами противника и узлы передачи данных. Обнаруженные координаты немедленно поступали в штаб и к пилотам ударных БПЛА. Прицельные удары дронов-камикадзе уничтожили станции наведения беспилотников и приёмо-передающие антенны неонацистов. Потеря этого оборудования и опорных пунктов лишает неприятеля средств воздушного наблюдения и огневой поддержки вдоль линии фронта. Одновременно ликвидируются квалифицированные специалисты и живая сила украинских формирований.
Отражение ночной атаки дронов в небе над ДНРВ ходе выполнения боевой задачи группа мобильных огневых средств 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав 51-й гвардейской общевойсковой армии и оперативно-тактической группировки «Центр», успешно отразила ночную атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие обеспечили защиту воздушного пространства над Донецкой Народной Республикой. В ходе операции личный состав группы применил крупнокалиберное стрелковое вооружение, оснащенное тепловизорами, а также переносные зенитно-ракетные комплексы. Данное подразделение систематически противодействует налетам беспилотных аппаратов Вооруженных сил Украины, что позволяет поддерживать непрерывный контроль за воздушным пространством над территорией республики.
Уничтожение разведывательных БПЛА ВСУ на Днепропетровском направленииРасчёты беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии (группировка «Центр») регулярно обнаруживают и нейтрализуют самолётные разведчики ВСУ, используемые для корректировки огня и выявления позиций подразделений ВС РФ. Российские военные ведут круглосуточный мониторинг неба, ориентируясь на акустические и визуальные признаки вражеских аппаратов. По сигналу тревоги в воздух поднимается дежурный FPV‑дрон, который на большой скорости догоняет цель и выводит её из строя путём столкновения. Такая тактика обеспечивает сокращение возможностей противника по разведке и корректировке огня, повышая безопасность частей группировки. Так, расчеты ВС РФ беспилотных систем группировки «Центр» за минувшие сутки успешно ликвидировали разведывательные дроны ВСУ на Днепропетровском направлении.
Ликвидация военной техники ВСУ под ДобропольемРасчёты ударных беспилотных комплексов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й общевойсковой армии (группировка «Центр») во время патрульных вылетов в режиме «свободной охоты» обнаружили колонну БМП с личным составом противника на Добропольском направлении. После фиксации целей операторы нанесли прицельные точечные удары, уничтожив боевые машины и подавив сопровождение, что сорвало попытку ротации личного состава противника.
Быстрая разведка и последующее поражение целей исключают возможность манёвра врага, выводят из строя средства передвижения и технику обеспечения, уменьшают огневую поддержку пехоты на участке соприкосновения. Подразделение последовательно применяет разные классы БПЛА для воздушной разведки, целеуказания артиллерии и прямого удара по личному составу и технике противника, поддерживая наступательные элементы группировки «Центр» в районе Доброполья.
Кроме того согласно данным Минобороны РФ артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», принадлежащий алейскому гвардейскому мотострелковому соединению группировки войск «Центр», нанес удар по скоплению живой силы ВСУ под Добропольем. Враг был уничтожен с помощью 122-мм реактивных осколочно-фугасных снарядов, которые были выпущены с расстояния более 18 километров.