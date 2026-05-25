Пленный солдат ВСУ суданского происхождения ездил на Майдан за деньги
Пленный украинский военнослужащий суданского происхождения Жарков Даниэль рассказал, что в 2014 году несколько раз ездил на Майдан в Киев за денежное вознаграждение. По его словам, его компания создавала видимость массовости и проводила там ночь. Об этом пишет РИА Новости.
Мужчина сообщил, что согласился на «легкий заработок». По его словам, задача сводилась к тому, чтобы просто находиться на месте в составе большой группы людей. Он добавил, что рядом пребывали и другие участники, пришедшие ради оплаты. С палаточным лагерем его компания почти не общалась, держалась отдельно, гуляла и выпивала до утра.
По словам пленного, за ночь платили от 600 до 800 гривен. Он уточнил, что люди приезжали к восьми вечера и уезжали к восьми утра. Иногда, как утверждает Жарков, они лишь показывались на месте, а затем уходили к игровым автоматам.
