Удар по морским судам в Чёрном море, логистический коллапс у Краматорска и срыв скрытого выдвижения ВСУ: последние новости СВО на 7 августа
Российские подразделения беспилотных систем продолжают выполнять задачи сразу на нескольких направлениях, выявляя перемещения противника и нанося удары по его живой силе, технике и объектам военной инфраструктуры. В Запорожской области были пресечены попытки выдвижения украинских подразделений, а на Краматорском и Дружковском направлениях уничтожены техника и укрытия. Подробности — в материале «Радио 1».
Срыв попытки скрытого выдвижения ВСУ
Расчеты разведывательных беспилотников подразделения войск беспилотных систем 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» во время воздушной разведки обнаружили сразу несколько групп боевиков ВСУ, которые выдвигались к передовым позициям в Запорожской области.
По имеющимся данным, противник пытался максимально незаметно приблизиться к российским подразделениям, используя особенности рельефа местности, лесополосы, густую растительность и другие естественные укрытия. После выявления целей информация была оперативно передана операторам ударных беспилотников.
По обнаруженным группам нанесли серию точных ударов с применением квадрокоптерных БПЛА и других аппаратов различного типа. После первых атак оставшиеся боевики попытались рассредоточиться и укрыться в лесополосах, однако избежать поражения им не удалось. В результате точных попаданий живая сила ВСУ, включая разведывательно-диверсионные группы, была уничтожена.
Своевременные действия операторов беспилотных систем позволили сорвать выдвижение противника к передовым позициям группировки войск «Восток». Отмечается, что украинским подразделениям не удалось выполнить поставленные задачи, а успешное поражение целей обеспечило дальнейшие действия штурмовых подразделений.
Удары по технике и логистике у Краматорска
Подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки в ходе воздушной разведки выявили в районе населенного пункта Краматорск вражеские НРТК, которые использовались для транспортировки материально-технических средств, а также передвижных антенных постов связи.
После обнаружения целей в работу вступили FPV-дроны, которые с высокой точностью вышли на объекты и уничтожили их. Таким образом была поражена техника, задействованная в обеспечении логистики и связи украинских подразделений.
В сообщении Минобороны России говорится, что благодаря успешному продвижению подразделений «Южной» группировки войск в направлении Славянско-Краматорской агломерации операторы беспилотных систем получили возможность эффективно поражать технику и объекты логистики ВСУ на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.
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Разведка и удары на Дружковском направлении
Подразделения беспилотных систем «Южной» группировки войск продолжают выполнять задачи специальной военной операции, нанося удары по военной инфраструктуре и технике ВСУ. Одним из направлений их работы остается Дружковское, где расчеты ударных беспилотников обнаружили укрытия противника и нанесли по ним высокоточные удары.
Операторы БПЛА ведут непрерывную разведку вдоль всей линии боевого соприкосновения, своевременно выявляя фортификационные сооружения, опорные пункты, артиллерийские батареи, бронированную технику и живую силу противника. После обнаружения целей они оперативно поражаются.
Кроме того, подразделения последовательно уничтожают временные огневые точки, узлы связи и склады боеприпасов ВСУ на Краматорском и Дружковском направлениях. По имеющимся данным, такие действия способствуют дальнейшему продвижению российских подразделений и приближают полное освобождение территории ДНР.
ВС РФ ударили по морским судам в Чёрном море
Российское оборонное ведомство заявило, что в течение вечера 6 августа и утром 7 августа ВС России продолжили наносить удары по морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ. В итоге ударами беспилотников были поражены три сухогруза в Чёрном море. Уточняется, что суда перевозили грузы военного назначения.