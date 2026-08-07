07 августа 2026, 08:39

Фото: iStock/Diy13

Российские подразделения беспилотных систем продолжают выполнять задачи сразу на нескольких направлениях, выявляя перемещения противника и нанося удары по его живой силе, технике и объектам военной инфраструктуры. В Запорожской области были пресечены попытки выдвижения украинских подразделений, а на Краматорском и Дружковском направлениях уничтожены техника и укрытия. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Срыв попытки скрытого выдвижения ВСУ Удары по технике и логистике у Краматорска Разведка и удары на Дружковском направлении ВС РФ ударили по морским судам в Чёрном море

Срыв попытки скрытого выдвижения ВСУ

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Удары по технике и логистике у Краматорска

Участники СВО могут воспользоваться QR-кодом для получения льгот

Разведка и удары на Дружковском направлении

Фото: iStock/Medvedkov

ВС РФ ударили по морским судам в Чёрном море