Участники СВО могут воспользоваться QR-кодом для получения льгот

06 августа 2026, 13:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На портале «Госуслуги» появился новый сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО», с помощью которого военнослужащие и члены их семей смогут оперативно подтверждать право на получение льгот при посещении спортивных и культурных мероприятий.