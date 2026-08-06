Участники СВО могут воспользоваться QR-кодом для получения льгот
На портале «Госуслуги» появился новый сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО», с помощью которого военнослужащие и члены их семей смогут оперативно подтверждать право на получение льгот при посещении спортивных и культурных мероприятий.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» и установленное мобильное приложение. В соответствующем разделе пользователю нужно выбрать функцию «Получить», после чего система автоматически направит запрос в Министерство обороны для проверки сведений.
Если информация подтвердится, сервис сформирует QR-код, который будет действителен в течение пяти минут. При отсутствии необходимых данных пользователю предложат ознакомиться с инструкцией по оформлению бумажной справки в военно-служебном центре.
Для получения льготы достаточно показать QR-код сотруднику учреждения, который проверит его с помощью приложения «Госскан». Вся процедура занимает всего несколько секунд.
Новый сервис призван сделать подтверждение статуса участника СВО более удобным, сократить время оформления льгот и снизить объем бумажного документооборота. При этом QR-код не заменяет полностью другие способы подтверждения статуса — по-прежнему можно воспользоваться бумажной справкой или удостоверением ветерана. Реализацию проекта поддерживают Министерство культуры и Министерство спорта.
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