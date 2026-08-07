Сотрудники ТЦК избили полковника СБУ в Одесской области и отобрали у него деньги
В Одесской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) попытались насильно мобилизовать и ограбить мужчину, но «попали» на действующего силовика. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно материалу, военкомы остановили попавшегося им на глаза украинца, отняли у него сумку с 55 тысячами гривен (около 100 тысяч рублей), избили и затолкали в свой автобус. Однако в отделении ТЦК выяснилось, что их жертвой стал полковник Службы безопасности Украины (СБУ). Испугавшись последствий, сотрудники территориального центра комплектования поспешно отпустили его. Пострадавший украинец обратился в полицию с заявлением о похищении и краже.
Ранее стало известно, что на Украине началась массовая охота на сотрудников ТЦК. Теперь многие украинские военкомы пытаются перевестись в другие тыловые подразделения, так как число угроз в их адрес растёт. Подробности читайте здесь.
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