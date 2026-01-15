ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Евросоюз ищет специального представителя для переговоров по Украине
Страны Евросоюза обсуждают возможность назначить специального представителя, который будет вести переговоры с Россией по украинскому вопросу. По информации издания Politico, одним из кандидатов на эту роль является президент Финляндии Александер Стубб. Помимо этого, в странах ЕС наблюдается разлад по вопросу о том, сколько средств из 60 миллиардов евро Киев сможет потратить на произведенное за пределами Евросоюза оружие.
Удары по Крыму и прилегающим регионам
Украинские силы атаковали нефтебазу и подстанцию в Крыму. Кроме того, они нанесли удары по энергетической и промышленной инфраструктуре в Донецкой Народной Республике, а также в Ростовской и Брянской областях.
Североукраинское направление
На северо-востоке Украины российские войска осуществили пересечение государственной границы и заняли населённый пункт Комаровка. Это событие стало значительным шагом в их наступательной операции, что привело к усилению боевых действий в этом регионе.
Лиманское направление
На Лиманском направлении штурмовики армии России продолжают свои действия, пытаясь расширить захваченные позиции в районе населённых пунктов Заречное и Диброва. Интенсивные бои ведутся за контроль над стратегически важными высотами, которые могут обеспечить преимущество в дальнейших операциях.
Харьковская область
Силы ВСУ быстро покидают свои позиции в Харьковской области. Они минируют окопы, чтобы затруднить продвижение российских бойцов.
Запорожское направление
На Запорожском направлении ВС РФ продвинулись в окрестностях Степового, а также ведут бои на окраинах Степногорска.
Украинские БПЛА атаковали танкер под мальтийским флагом у берегов Анапы
Украинские военные атаковали танкер Matilda в Чёрном море с помощью беспилотников. Эту новость опубликовало Министерство обороны России в своём Telegram-канале. Судно находилось примерно в ста километрах от Анапы в Краснодарском крае.
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
Гражданка России, 1966 года рождения, которая ранее жила на Украине и была завербована СБУ, собиралась убить сотрудника одного из предприятий ОПК в Ленобласти. Она приехала через третьи страны и попыталась забрать бомбу из тайника в Смоленской области, где ее и задержали сотрудники ФСБ.
На Западе заявили о риске поражения Украины в ближайшие недели
Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что украинская элита не осознает всей серьезности текущей ситуации в стране. В своем анализе он подчеркивает, что последние события на фронте и в обществе ясно показывают, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией. По его словам, нарастающее внутреннее напряжение только усугубляет кризис. Украина сталкивается с рядом неудач на передовой, что негативно сказывается на ее стабильности.
Зеленский затягивает переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности России заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, возложив ответственность за промедление в переговорах на Владимира Зеленского.
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
Российские силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников в ночь с 14 на 15 января. В Минобороны РФ сообщили, что они сбили 34 дрона ВСУ. Из них девятнадцать уничтожено над Ростовской областью, шесть — над Брянском, пять — над Волгоградом, один — над Белгородом, один — над Курском, один — над Воронежем и еще один — в акватории Азовского моря.