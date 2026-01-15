15 января 2026, 11:29

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Евросоюз ищет специального представителя для переговоров по Украине Удары по Крыму и прилегающим регионам Североукраинское направление Лиманское направление Харьковская область Запорожское направление Украинские БПЛА атаковали танкер под мальтийским флагом у берегов Анапы ФСБ предотвратила теракт в Петербурге На Западе заявили о риске поражения Украины в ближайшие недели Зеленский затягивает переговоры Российские силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА

Евросоюз ищет специального представителя для переговоров по Украине

Удары по Крыму и прилегающим регионам

Североукраинское направление

Фото: iStock/gorodenkoff

Лиманское направление

Харьковская область

Запорожское направление

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские БПЛА атаковали танкер под мальтийским флагом у берегов Анапы

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге

На Западе заявили о риске поражения Украины в ближайшие недели

Фото: iStock/Terry Papoulias

Зеленский затягивает переговоры

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА