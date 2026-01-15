Герасимов отметил успехи группировки «Центр» в освобождении ДНР
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил достижения группировки «Центр» в освобождении Донецкой Народной Республики. Об этом пишет РИА Новости.
Он провел проверку выполнения боевых задач на днепропетровском направлении в зоне специальной военной операции.
В ходе встречи с командованием Герасимов подвел промежуточные итоги и обозначил планы на дальнейшие действия. Военное ведомство сообщило о высоких результатах работы войск, что подчеркивает активность и эффективность операций в регионе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
