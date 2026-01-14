В Калининском районе Горловки учреждение образования повреждено при атаке ВСУ
В Калининском районе Горловки произошла атака со стороны украинских вооруженных сил. Мэр города Иван Приходько сообщил о повреждении учреждения образования в своем Telegram-канале.
По информации управления администрации ДНР, в 12:10 (по московскому времени) ВСУ использовали дрон-камикадзе для удара по району. В результате атаки пострадало учебное заведение.
Горловка расположена в 50 километрах от Донецка и является одним из крупнейших городов Донецкой Народной Республики. До начала конфликта население превышало 250 тысяч человек. В городе работают химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
