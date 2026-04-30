Украинский след и миллионные гонорары? Как Максим Галкин** и Валерий Меладзе развлекались в Каннах, пока стареющая Пугачева ходила с тростью на Кипре
Пока Лайма Вайкуле в поте лица пытается петь украинские песни, её приятели, также бежавшие из России Максим Галкин** и Валерий Меладзе, активно зарабатывают на исполнении русских хитов, получая щедрые вознаграждения. Юморист снова оказался в эпицентре шумихи — на этот раз в компании грузинского маэстро. Свою жену Аллу Пугачёву он, видимо, решил оставить дома: всё-таки свадьба предстояла широкая и хорошо оплачиваемая, нужно было как следует выложиться, а супруга в последнее время уже хватается за трость. О том, где и для кого выступали звёзды, сколько им заплатили и какова роль в этом торжестве самой Примадонны, расскажет «Радио 1».
Подробности церемонииВ конце апреля 49-летний комик стал ведущим на свадьбе предпринимателя Ники Ломиа и модели Ники Кузнецовой. Молодожёны познакомились в интернете. По данным СМИ, до начала боевых действий невеста проживала в Харькове и принимала участие в конкурсе «Мисс Украина» — девушке сейчас 25 лет. Жених финалистки основал в 2018 году фирму по разработке онлайн-игр, офисы которой находятся в Варшаве и Киеве. Торжество состоялось в Каннах — в старинной усадьбе на Лазурном Берегу Франции, построенной в 1919 году. Среди приглашённых звёзд также были американский певец Рики Мартин и Валерий Меладзе.
Почему на украинском празднике вдруг зазвучала русская речьКлятвы верности молодожёны произносили на русском языке. Более того, весь вечер гости в основном общались на великом и могучем. Ведущему Максиму Галкину** тем более не пришлось ломать язык. На свадьбе не было ни одного блюда из национальной кухни: пампушек, галушек или сала. Гостей угощали карпаччо из осьминога, стейком со спаржей и артишоками, а также малиновым тартом. Из напитков рекой лились коктейли, дорогое шампанское, вина и крепкий алкоголь.
Гонорары звёзд: сколько заплатили Галкину** и МеладзеСвадьба, по некоторым данным, обошлась жениху в 5 миллионов долларов. Продюсер Павел Рудченко в беседе оценил стоимость вечеринки в сумму «больше 500 миллионов рублей, ближе к миллиарду».
«Ценники на подобного рода корпоративы, свадебные мероприятия колеблются, думаю, за 500 миллионов, ближе к миллиарду, скорее всего», — отметил он в интервью «aif.ru».По словам некоторых участников торжества, такие траты требуют не просто успешного бизнеса, а очень «эффективной» бизнес-модели. Поэтому неудивительно, что в ряде СМИ Нику Ломиа подозревают в организации мошеннических колл-центров. Особенно впечатляют гонорары артистов. Суммы внушительные.
Особенно на фоне того, что Меладзе, как и Галкин**, публично выступал против политики российских властей, а после отмены концертов в РФ стал чаще бывать за рубежом. Тем не менее это не мешает ему зарабатывать миллионы на ностальгии обеспеченной публики, исполняя песни на русском языке.
Продолжая, Павел высказался о заработке Максима Галкина** и Валерия Меладзе:
«Гонорары могли быть порядка 15, может быть, в данном случае, 20 млн рублей. Не думаю, что Галкин** или Меладзе сильно завысили свои личные гонорары на этом мероприятии, потому что у них, по сути, сейчас не так их много. Если Меладзе еще как-то гастролирует, то у Галкина** вообще глухо».
Почему Пугачёва осталась в стороне от шикарной свадьбыПока Максим Галкин** развлекал публику в Каннах, супруга пародиста Алла Пугачёва, похоже, продолжает бороться с болезнями. Сам шоумен на днях опубликовал свежий снимок Примадонны, который только добавил поводов для беспокойства поклонникам. На фото, сделанном у моря на Кипре, 77-летняя певица позирует в коротком клетчатом платье-рубашке с тростью в руке. По всей видимости, проблемы со здоровьем возникли давно.
Знакомые певицы уверены, что обострение проблем с сосудами и артроз могли спровоцировать омолаживающие процедуры, а также возможная пластика, которая артистке запрещена из-за сердечно-сосудистого заболевания.
«Если в Израиле были приличные врачи в клинике, которой владеет один из близких друзей Аллы, то на Кипре с медициной сложнее. Плюс ко всему ходили слухи, что в Израиле Алла сделала какие-то омолаживающие процедуры, чуть ли не пластику лица. В принципе, по ней это заметно: скулы заострились, губы увеличились, взгляд стал удивлённым из-за натянутой на лбу кожи. Но если пластика была, значит, была и анестезия, а она противопоказана при проблемном сердце Аллы. Видимо, поэтому сейчас у неё снова обострились проблемы с сосудами и измучил артроз», — приводит слова приятелей певицы «KP.RU».Также друзья подтвердили, что артистка, похоже, так и не бросила курить.
«У Аллы непростая наследственность. У нас в роду все сердечники: родители ушли из жизни, когда им было 64 года, после обширного инфаркта», — рассказывал в интервью младший брат певицы Евгений Пугачёв.
По данным СМИ, из-за проблем с сердцем певице в разное время пришлось перенести несколько операций. В Медико-хирургическом центре имени Пирогова ей делали кардиостимуляцию и проводили другие вмешательства. Позднее, в конце 2010 года, Алла Пугачёва попала в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, где знаменитый кардиохирург Лео Бокерия провёл ей экстренное стентирование. Операция прошла успешно.
По какой причине Галкин** и Меладзе согласились исполнять хиты на русском языкеЕщё несколько лет назад муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин** пользовался огромным спросом в России: собирал стадионы, диктовал свои условия организаторам и мог отказаться от сомнительных предложений. Сегодня картина иная. Юморист, покинувший страну с семьёй, вынужден соглашаться практически на любую работу ради поддержания привычного уровня жизни. Валерий Меладзе сейчас активно гастролирует в Европе, Казахстане и США.
Его публика за рубежом — в основном русскоязычная. При этом количество концертов заметно снизилось, и, возможно, поэтому певец с энтузиазмом откликнулся на возможность исполнить русскоязычный репертуар. Продюсер Павел Рудченко заявил, что Галкин** и Меладзе не будут брезговать русскоязычными песнями. По его словам, кто бы что ни говорил, артисты всё равно зарабатывают на этом деньги, и это, по сути, их единственная монетизация. Другого контента от них не ждут, да он, скорее всего, и не пойдёт.