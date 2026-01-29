В Красногорске отметили первую годовщину Ассоциации ветеранов СВО Московской области

29 января 2026, 17:24

оригинал Фото: «Радио 1»

В Красногорске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к первой годовщине со дня создания Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области. Церемония прошла 29 января 2026 года на площадке «Красногорск Плаза» и собрала ветеранов боевых действий, представителей органов власти, общественных организаций, а также партнеров Ассоциации.





Содержание Итоги года работы Ассоциации ветеранов СВО Поддержка, адаптация и горизонтальное взаимодействие Информирование и сопровождение участников СВО Подписание соглашений и обмен опытом Законодательные инициативы и трудоустройство Поддержка ветеранов с инвалидностью и планы на будущее

Итоги года работы Ассоциации ветеранов СВО

Фото: «Радио 1»

Поддержка, адаптация и горизонтальное взаимодействие

Информирование и сопровождение участников СВО

«Наша задача — объединить ребят, которые возвращаются со специальной военной операции, а также доставить тем, кто сейчас выполняет боевые задачи, информацию о том, что здесь их ждут, что здесь готовятся к их приезду. Это и помощь в трудоустройстве, и юридические и психологические консультации», — сказал он.

Подписание соглашений и обмен опытом

Кирилл Лосунчуков (фото: «Радио 1»)

«Человек должен всегда обучаться, развиваться, идти в ногу со временем. Новые компетенции и навыки дают человеку найти себя. У нас очень много программ по обучению, это и бизнес-школы, и учебные заведения», — отметил Лосунчуков в беседе с «Радио 1».

Законодательные инициативы и трудоустройство

Поддержка ветеранов с инвалидностью и планы на будущее

Фото: «Радио 1»

«Наша задача — дотянуться до каждого, чтобы никто не потерялся», — отметил он.