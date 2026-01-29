В Красногорске отметили первую годовщину Ассоциации ветеранов СВО Московской области
В Красногорске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к первой годовщине со дня создания Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области. Церемония прошла 29 января 2026 года на площадке «Красногорск Плаза» и собрала ветеранов боевых действий, представителей органов власти, общественных организаций, а также партнеров Ассоциации.
Итоги года работы Ассоциации ветеранов СВОС приветственными обращениями к участникам выступили сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Колунов, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области, кавалер трех орденов Мужества, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков, а также депутат Московской областной Думы, вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» (ВОС), координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Московской области Владимир Вшивцев.
Как отметил Кирилл Лосунчуков, Ассоциация ветеранов СВО Московской области была создана ровно год назад — 29 января — по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. За прошедший год в работу Ассоциации было вовлечено более 50 процентов ветеранов специальной военной операции, которые уже вернулись из зоны боевых действий.
По словам председателя Ассоциации, организация выстроила системное взаимодействие не только с ветеранами, но и с действующими военнослужащими, находящимися на передовой. Ассоциация также сотрудничает с воинскими частями, дислоцированными на территории Московской области, и высшими военными учебными заведениями региона.
Поддержка, адаптация и горизонтальное взаимодействиеКлючевой задачей Ассоциации, подчеркнул Лосунчуков, остается объединение ветеранов и выстраивание связей, позволяющих оперативно оказывать необходимую помощь. Речь идет о комплексной поддержке, включающей социальную адаптацию, социализацию, содействие в трудоустройстве, обучение и профессиональную переподготовку.
Особое внимание уделяется курсантам, прибывшим из зоны проведения специальной военной операции. В настоящее время обучение проходят более 400 человек, многие из которых уже начали сотрудничество с Ассоциацией. Более 100 курсантов стали ее полноправными членами.
Информирование и сопровождение участников СВОСергей Колунов в своем выступлении подчеркнул, что Ассоциация ориентирована не только на тех, кто уже вернулся, но и на военнослужащих, продолжающих выполнять боевые задачи.
«Наша задача — объединить ребят, которые возвращаются со специальной военной операции, а также доставить тем, кто сейчас выполняет боевые задачи, информацию о том, что здесь их ждут, что здесь готовятся к их приезду. Это и помощь в трудоустройстве, и юридические и психологические консультации», — сказал он.Колунов отметил, что каждое направление деятельности Ассоциации курируется ответственными специалистами. Во всех муниципальных округах Московской области действуют местные отделения, руководители которых готовы к личным встречам и обсуждению широкого спектра вопросов.
Подписание соглашений и обмен опытомВ рамках мероприятия была запланирована церемония подписания соглашений о взаимодействии с ключевыми общественными, благотворительными, спортивными и социальными организациями Московской области. Программа также включала формат живого диалога, в ходе которого участники обсудили действующие инициативы и обменялись практическим опытом.
Кирилл Лосунчуков подробно остановился на роли образовательных программ в работе Ассоциации. По его словам, постоянное обучение и развитие являются важнейшим условием успешной адаптации ветеранов к гражданской жизни.
«Человек должен всегда обучаться, развиваться, идти в ногу со временем. Новые компетенции и навыки дают человеку найти себя. У нас очень много программ по обучению, это и бизнес-школы, и учебные заведения», — отметил Лосунчуков в беседе с «Радио 1».Наибольший интерес у участников вызвали курсы по ораторскому мастерству, а также программы бизнес-обучения и финансовой грамотности, которые помогают ветеранам лучше ориентироваться в вопросах ведения собственного дела.
Законодательные инициативы и трудоустройствоЛосунчуков также отметил активное участие ветеранов в формировании инициатив, которые находят отражение в законодательной и исполнительной власти. В Московской области действует закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции.
Важным инструментом содействия трудоустройству стал промышленный туризм. В его рамках участники СВО посещают предприятия региона, знакомятся с условиями труда и современными производственными процессами. Особо подчеркивается, что современная промышленность Подмосковья существенно отличается от производств периода распада Советского Союза, представляя собой высокотехнологичные, автоматизированные площадки с иными стандартами условий труда.
Поддержка ветеранов с инвалидностью и планы на будущееОтдельным направлением работы Ассоциации в текущем году станет развитие инклюзивных маршрутов для ветеранов, получивших инвалидность. Речь идет о комплексной помощи, включающей адаптацию жилых пространств и поддержку в вопросах повседневного передвижения и быта.
Кирилл Лосунчуков подчеркнул, что Ассоциация ветеранов СВО Московской области продолжит системную работу с партнерами, образовательными учреждениями и работодателями. Основной приоритет остается неизменным — обучение, трудоустройство и сопровождение ветеранов.
«Наша задача — дотянуться до каждого, чтобы никто не потерялся», — отметил он.Ассоциация ветеранов СВО Московской области продолжает выполнять ключевую функцию в сфере социализации и поддержки ветеранов специальной военной операции. Организация формирует устойчивую платформу для диалога между обществом и государством, обеспечивая ветеранам всестороннюю помощь и условия для полноценной интеграции в мирную жизнь.