Начальник ГРУ Костюков по-пионерски ответил на вопрос о готовности к новой встрече по Украине

29 января 2026, 15:06

Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля

Фото: iStock/FabrikaCr

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков заявил, что делегация готова к новой встрече в Абу-Даби. Об этом он сообщил журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, кадры опубликованы в его Telegram-канале.





Переговоры между Россией и Украиной продолжатся 1 февраля.





«Всегда готов», — сказал Костюков.