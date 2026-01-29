Начальник ГРУ Костюков по-пионерски ответил на вопрос о готовности к новой встрече по Украине
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
Начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков заявил, что делегация готова к новой встрече в Абу-Даби. Об этом он сообщил журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, кадры опубликованы в его Telegram-канале.
Переговоры между Россией и Украиной продолжатся 1 февраля.
«Всегда готов», — сказал Костюков.
Он также подчеркнул, что украинцы испытывают грусть, в то время как у российской делегации преобладает хорошее настроение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.