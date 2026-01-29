Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

29 января 2026, 07:51

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 9 украинских БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 28 на 29 января. Они перехватили 9 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.