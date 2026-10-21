21 октября 2026, 10:43

Фото: iStock/undefined

В Санкт-Петербурге в первой половине дня планируют переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. В повестку войдет урегулирование конфликта на Украине. Минобороны России сообщило о продвижении в Запорожской области, ударах по военной логистике Украины и потерях ВСУ. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Путин и Уиткофф проведут встречу в Петербурге Минобороны заявило об освобождении Тимошевки Удары по логистике и судам в Одесской области Washington Post сообщила о ситуации с ракетами Patriot Силовики сообщили о действиях иностранных наемников ФСБ задержала жителя Марий Эл по делу о госизмене СВР заявила о подготовке боевиков наркокартелей Трамп призвал Зеленского заключить сделку

Путин и Уиткофф проведут встречу в Петербурге

Минобороны заявило об освобождении Тимошевки

Фото: iStock/Anna_Anikina

Удары по логистике и судам в Одесской области

Washington Post сообщила о ситуации с ракетами Patriot

Силовики сообщили о действиях иностранных наемников

ФСБ задержала жителя Марий Эл по делу о госизмене

Фото: iStock/Three Spots

СВР заявила о подготовке боевиков наркокартелей

Трамп призвал Зеленского заключить сделку