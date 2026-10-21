В Санкт-Петербурге в первой половине дня планируют переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. В повестку войдет урегулирование конфликта на Украине. Минобороны России сообщило о продвижении в Запорожской области, ударах по военной логистике Украины и потерях ВСУ. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Путин и Уиткофф проведут встречу в Петербурге
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встречу Владимира Путина и Стива Уиткоффа согласовали несколько дней назад. Переговоры состоятся в Санкт-Петербурге. В них примет участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его автомобиль заметили на территории аэропорта Пулково, куда должен прибыть Уиткофф.
Ушаков уточнил, что украинское урегулирование станет одной из тем беседы. По его словам, американская сторона сообщила Москве о болезни Джареда Кушнера. Он отказался от поездки в Россию. Контактов между представителями России и Владимиром Зеленским не было, добавил помощник президента.
Минобороны заявило об освобождении Тимошевки
Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Тимошевка в Запорожской области. МО РФ сообщило, что российские военные заняли район обороны ВСУ площадью около шести квадратных километров. По оценке министерства, украинские формирования потеряли в боях до роты военнослужащих. Российские бойцы уничтожили восемь бронированных машин, 11 автомобилей, 17 наземных роботизированных комплексов и 33 тяжелых гексакоптера.
Минобороны указало, что переход Тимошевки под контроль российских войск увеличил зону контроля в Запорожской области. Это, по данным ведомства, создало возможности для дальнейшего движения группировки «Восток» на запад. Суммарные потери ВСУ за сутки на всех направлениях Минобороны оценило в 1210 военнослужащих, 102 автомобиля и 13 единиц бронетехники.
Удары по логистике и судам в Одесской области
Российские военные продолжили удары беспилотниками по логистическим и портовым объектам Украины. Целями стали инфраструктура, морские суда и грузы, которые, по версии ведомства, использовали в интересах ВСУ. В Хмельницкой области российские силы поразили логистический центр «Гранд Импорт». Минобороны заявило, что там хранились грузы военного и двойного назначения. В Волынской области удар пришелся по транспортно-логистическому центру «Виндор Транс Сервис», где находилось имущество украинских подразделений.
В порту Рени Одесской области российские военные поразили три сухогруза во время разгрузки. Еще одно судно, следовавшее морем, попало под удар. Ведомство заявило, что корабли перевозили грузы для украинских формирований.
Washington Post сообщила о ситуации с ракетами Patriot
Американские власти не дали согласия на передачу Киеву ракет для системы Patriot через третью страну, написала газета The Washington Post со ссылкой на источники. По сведениям издания, Пентагон не оформил разрешение, необходимое для отправки вооружений. Глава американского военного ведомства Пит Хегсет официально не отклонил инициативу, однако не предпринял действий для ее утверждения. Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия Киеву осложняют поиск политического решения конфликта.
Силовики сообщили о действиях иностранных наемников
Украинские командиры обманом отправляют колумбийских наемников на боевые позиции из-за их отказов участвовать в штурмах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства рассказал, что вербовщики еще до отправки на Украину обещают иностранцам службу в тыловых подразделениях. Минобороны России ранее заявляло, что Киев использует наемников в боевых действиях. В интервью иностранные участники конфликта жаловались на слабую координацию со стороны украинского командования и высокий риск гибели.
ФСБ задержала жителя Марий Эл по делу о госизмене
ФСБ задержала 18-летнего жителя Марий Эл по подозрению в государственной измене. По информации ведомства, молодой человек передал украинской военной разведке сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что кураторы предлагали юноше поджечь автомобили и здания военных учреждений в регионе. В итоге он снял на видео объекты военного назначения и здания республиканской прокуратуры. Следственное подразделение УФСБ по Марий Эл возбудило уголовное дело по статье 275 УК России. Суд отправил задержанного под стражу.
СВР заявила о подготовке боевиков наркокартелей
Служба внешней разведки России заявила, что мексиканские наркокартели направляли своих боевиков на Украину для обучения сборке и применению беспилотников. В пресс-бюро СВР утверждают, что обучение проходило при участии ВСУ. По версии российской разведки, средства за подготовку поступали чиновникам, близким к Владимиру Зеленскому. СВР заявила, что выявила не менее 80 человек, прошедших такую подготовку.
Трамп призвал Зеленского заключить сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Владимира Зеленского соглашения по урегулированию конфликта. Американский лидер признал военные успехи России и отметил, что Киев мог заключить сделку еще два года назад на более выгодных условиях. Трамп добавил, что европейские страны устали от конфликта. По его словам, Россия хочет завершить противостояние. Президент США предупредил Киев о «очень плохих» последствиях в случае отказа от урегулирования.