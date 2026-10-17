Удары по «Запорожстали» и металлургическому комбинату в Кривом Роге, ликвидация опорных пунктов ВСУ: последние новости СВО на 17 октября
Российские военные продолжают наносить системные удары по ключевым объектам украинской инфраструктуры и живой силе противника на Ореховском, Харьковском, Запорожском направлениях и под Осколом. Огонь ведется высокоточным оружием, в том числе по промышленным и энергетическим предприятиям Украины и центрам управления ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 610 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Ханты-Мансийским автономным округом, Краснодарским краем, Республикой Крым, над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВС РФ прошедшей ночью провели групповые атаки высокоточными средствами наземного базирования и дронами по стратегическим объектам на территории Украины. Согласно данным Минобороны РФ, в Кривом Роге атакован металлургический комбинат, крупнейший производитель металлопродукции для украинского ВПК. В Житомире выведена из строя электроподстанция, распределявшая электроэнергию с запада в центральные регионы для нужд военной промышленности.
В Запорожье поражены комбинат «Запорожсталь» (ранее выплавлял до 1,44 млн тонн чугуна и выпускал свыше 1,3 млн тонн проката, продукция шла преимущественно для военных целей) и ЧАО «Запорожтрансформатор», выпускающее силовые масляные трансформаторы 220–750 кВ и с 2022 года находящееся под управлением Минобороны Украины. Кроме того, на морском переходе уничтожен сухогруз, перевозивший грузы военного назначения в порт Одесса.
Огонь по дронам ВСУ на Ореховском направленииПодразделения беспилотной авиации 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Днепр» минувшим днем уничтожили сосредоточения пехоты и командные пункты украинских дронов на Ореховском направлении. Операторы разведывательных БПЛА активно поддерживают наступление штурмовиков. Они самостоятельно наносят удары по опорным пунктам и живой силе противника, а также координируют действия FPV-дронов и артиллерийских расчётов.
Во время разведки солдаты штурмового отряда 19-й мотострелковой дивизии обнаружили позиции личного состава ВСУ в жилой застройке и замаскированные пункты управления беспилотниками в лесной зоне. Совместными действиями с расчётами ударных дронов и артиллерии выявленные объекты ликвидировали без промедления. Во время дальнейшего мониторинга территории операторы обнаружили и нейтрализовали тяжёлый вражеский дрон, метко поразив его сброшенным снарядом.
Огневое поражение позиций ВСУ на Харьковском направленииВоздушная разведка вскрыла расположение сил противника в Харьковской области. Чтобы не допустить сосредоточения пехоты и огневых средств, командование ВС РФ решило применить БПЛА. Согласно данным Минобороны РФ, военнослужащие подразделения беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки «Север» нанесли удар дроном «Молния-2» по выявленным объектам. Средства объективного контроля зафиксировали ликвидацию опорных пунктов и живой силы ВСУ.
Артиллерия ВС РФ уничтожает позиции ВСУ под ОсколомАртиллерийские расчёты группировки «Запад» круглосуточно поражают силы противника в зоне спецоперации. Огневая поддержка штурмовых и мотострелковых подразделений не позволяет врагу перебрасывать резервы. Самоходные установки бьют по опорным пунктам, артиллерийским батареям, вооружению и технике ВСУ, причём удары приходятся по неожиданным для противника местам.
Так, минувшим днем военнослужащие 45-й артиллерийской бригады продолжают выполнять задачи по ликвидации плацдарма ВСУ на левом берегу Оскола в ДНР. Очередной целью расчёта САУ «Пион» стало сосредоточение живой силы, вскрытое беспилотной разведкой. Артиллеристы выдвинулись на позицию и нанесли удар. Кадры объективного контроля подтвердили попадание. После выполнения задачи батарея оперативно сменила позицию, чтобы избежать ответного огня.
Ликвидация опорных пунктов ВСУ в Запорожской областиВ лесополосах Запорожской области российские операторы разведывательных дронов обнаружили несколько укреплённых позиций ВСУ. Эти пункты служили не только для размещения военных, но и использовались как временные убежища между передовыми позициями. Разведчики зафиксировали перемещение украинских боевиков, определили точное расположение блиндажей, огневых точек и укрытий, после чего передали координаты артиллеристам, использующим орудия «Гиацинт-К».
Артиллерийский расчёт нанёс удар по наиболее защищённым позициям. Благодаря точности попаданий были разрушены блиндажи и укрытия, а также уничтожены находившиеся там военнослужащие ВСУ. Ликвидация опорных пунктов ослабила оборону противника на данном участке и создала благоприятные условия для дальнейшего наступления штурмовых подразделений группировки «Восток».