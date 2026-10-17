17 октября 2026, 10:11

Фото: Минобороны РФ

Российские военные продолжают наносить системные удары по ключевым объектам украинской инфраструктуры и живой силе противника на Ореховском, Харьковском, Запорожском направлениях и под Осколом. Огонь ведется высокоточным оружием, в том числе по промышленным и энергетическим предприятиям Украины и центрам управления ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Огонь по дронам ВСУ на Ореховском направлении Огневое поражение позиций ВСУ на Харьковском направлении Артиллерия ВС РФ уничтожает позиции ВСУ под Осколом Ликвидация опорных пунктов ВСУ в Запорожской области



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Огонь по дронам ВСУ на Ореховском направлении

Огневое поражение позиций ВСУ на Харьковском направлении

Фото: Минобороны РФ

Артиллерия ВС РФ уничтожает позиции ВСУ под Осколом

Ликвидация опорных пунктов ВСУ в Запорожской области