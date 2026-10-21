Спецпосланник США Уиткофф прилетел в Петербург для переговоров с Путиным
Спецпосланник США Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Главная тема — урегулирование украинского конфликта. Об этом пишет SHOT.
Американский военный самолёт вылетел из аэропорта Осло в 07:07 утра. В норвежской столице во вторник, 20 октября, Уиткофф обсуждал вопросы с Владимиром Зеленским и главой Финляндии Александром Стуббом. Уточняется, что к переговорам в режиме онлайн присоединился зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В Пулково спецпосланника США встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Вскоре их кортеж покинул территорию воздушной гавани. Уиткофф планирует предложить российскому лидеру организовать встречу с Трампом и Зеленским для обсуждения вопросов урегулирования ситуации на Украине, передает издание Politico.
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