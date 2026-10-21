Спецпосланник США Уиткофф прилетел в Петербург для переговоров с Путиным

21 октября 2026, 09:27

Джаред Кушнер (слева) и Стивен Уиткофф (Фото: www.kremlin.ru)

Спецпосланник США Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Главная тема — урегулирование украинского конфликта. Об этом пишет SHOT.