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Янина Студилина выбрала профессию и Россию: как актриса прошла путь от экономиста до звезды экрана?

Янина Студилина (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Янина Студилина получила известность благодаря ролям в сериалах, но не считает правильным делить артистов по жанрам и статусу. По мнению актрисы, значение имеют любовь к профессии, работа над образом и желание оставить у зрителя яркое впечатление. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Детство и образование Янины Студилиной

Янина Сергеевна Студилина родилась 6 августа 1985 года в Омске. Когда девочке исполнилось пять лет, семья переехала в Москву. Необычное имя Янине придумала бабушка. Она работала инженером в космическом агентстве. Мать будущей звезды выбрала медицинскую профессию, а отец занимался бизнесом. У артистки есть младший брат Глеб, увлечённый хоккеем.

Интерес к сцене появился у Студилиной ещё в детстве. В 12 лет она пришла в театральную школу рядом с домом бабушки. Там будущая актриса занималась четыре года. Родители хотели, чтобы дочь получила практичную специальность. Янина окончила Финансовый университет при Правительстве РФ и стала экономистом. Во время учёбы она работала моделью и сотрудничала с телеканалом.

Как Янина Студилина пришла в актёрскую профессию

Диплом экономиста не заставил Студилину отказаться от мечты о кино и театре. Она поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина. После обучения Янина прошла стажировку в нью-йоркском институте Ли Страсберга. Эта школа известна методикой глубокого погружения артиста в характер своего персонажа. Студилина считает, что популярность сериала не определяет профессиональный уровень исполнителя. Каждый проект требует дисциплины, эмоциональной точности и уважения к зрителю.

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Кино, сериалы и театр в карьере актрисы

Янина Студилина сыграла в проектах разных жанров. Зрители могли увидеть её в сериалах «Доктор Рихтер — 2», «Жизнь по вызову», «Бедный олигарх — 2» и «Красная королева». В 2025 году она появилась в комедии «Герои анекдотов». Картина представила на экране персонажей народного юмора, среди них Вовочка и новый русский.

Особое место в жизни Студилиной занимает сцена. Она участвует в постановках Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке. Театр требует от актёра полной концентрации: здесь нельзя переснять сцену или скрыть ошибку за монтажом.

Личная жизнь Янины Студилиной

После роста популярности личная жизнь артистки привлекла внимание прессы. СМИ сообщали о её возможных романах с коллегами, однако Янина публично подтверждала отношения только с Александром Роднянским-младшим. После свадьбы супруги жили в Москве. Затем работа и частые поездки начали усложнять отношения. Студилина участвовала в зарубежных съёмках, а её муж занимался научной деятельностью и выступал на международных конференциях.

В 2016 году у пары родилась дочь Аня. В июне 2022 года актриса сообщила о разводе с Александром Роднянским-младшим.

«Он работал в Америке, мы прожили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя», — рассказывала Студилина.

По словам Янины, окончательную точку в отношениях поставили события после начала СВО. Бывший супруг решил остаться в Европе, а актриса выбрала жизнь в России.

«Здесь мои родители, моя работа, мои друзья», — объяснила она.

Позже в СМИ появлялись слухи о новых отношениях Студилиной, в том числе с депутатом Владимиром Герасимовым и режиссёром Фёдором Бондарчуком. Сама артистка публично эти сообщения не подтверждала.

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Как Янина Студилина поддерживает форму

Актриса внимательно относится к здоровью. Она не курит, не употребляет алкоголь и следит за рационом.
После рождения дочери Студилина восстанавливала форму с помощью йоги, аквааэробики и пеших прогулок. Такой подход помогает ей сохранять энергию для работы в кино, театре и воспитания ребёнка.

Янина Студилина сейчас

Янина Студилина продолжает развивать карьеру и выбирать проекты, в которых может раскрыться как актриса. Её путь показывает, что личная смелость и верность профессии помогают не потерять себя даже в сложных обстоятельствах.
Дарья Осипова

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