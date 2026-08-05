05 августа 2026, 13:21

Янина Студилина (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Янина Студилина получила известность благодаря ролям в сериалах, но не считает правильным делить артистов по жанрам и статусу. По мнению актрисы, значение имеют любовь к профессии, работа над образом и желание оставить у зрителя яркое впечатление. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и образование Янины Студилиной Как Янина Студилина пришла в актёрскую профессию Кино, сериалы и театр в карьере актрисы Личная жизнь Янины Студилиной Как Янина Студилина поддерживает форму Янина Студилина сейчас

Детство и образование Янины Студилиной

Как Янина Студилина пришла в актёрскую профессию

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Кино, сериалы и театр в карьере актрисы

Личная жизнь Янины Студилиной

«Он работал в Америке, мы прожили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя», — рассказывала Студилина.

«Здесь мои родители, моя работа, мои друзья», — объяснила она.

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Как Янина Студилина поддерживает форму

Янина Студилина сейчас