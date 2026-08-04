В Саратове двухлетний мальчик впал в кому из-за колпачка в бронхах
Медики Саратовской областной детской больницы вытащили инородный предмет из дыхательных путей ребёнка, который из-за этого впал в кому. Информацию предоставила пресс-служба медучреждения.
Бригада скорой помощи доставила мальчика в стационар в коматозном состоянии. Выяснилось, что несовершеннолетний играл во дворе со старшим братом, и мяч ударил его в грудь. После этого самочувствие малыша ухудшилось.
Родители обратились в местную поликлинику, где медики диагностировали ушиб грудной клетки. Через несколько часов состояние ребёнка резко пошатнулось, начался сильный кашель. Семья снова пришла в поликлинику, но назначенное лечение не помогло — мальчику становилось только хуже.
Тогда родители вызвали скорую. В больнице врачи провели обследование и нашли в бронхах маленького пациента колпачок от ручки. Медики удалили предмет с помощью бронхоскопа. Сейчас малыша готовят к выписке.
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