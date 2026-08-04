В Саратове двухлетний мальчик впал в кому из-за колпачка в бронхах

04 августа 2026, 21:31

Саратовские врачи извлекли колпачок от ручки из бронхов ребёнка, впавшего в кому

Фото: Istock/Golfcuk

Медики Саратовской областной детской больницы вытащили инородный предмет из дыхательных путей ребёнка, который из-за этого впал в кому. Информацию предоставила пресс-служба медучреждения.