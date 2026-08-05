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«Очень больно»: Кристина Асмус перенесла экстренную операцию

Актриса Кристина Асмус перенесла срочную операцию на зубе в Москве
Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Актриса Кристина Асмус сообщила в личном блоге, что врачи провели ей срочную операцию.



Артистка рассказала, что вернулась в Москву на один день, чтобы стоматологи-хирурги прооперировали ей зуб.

По словам Кристины, во время процедуры она испытывала сильные болевые ощущения, а после вмешательства опубликовала фото и поблагодарила хирурга.

«Алло, хирург? Спасибо большое. Было очень больно, надеюсь, скоро пройдёт. Вы супер, до свидания», — написала актриса.
Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)
В заключение Асмус призвала поклонников тщательнее следить за состоянием зубов и не откладывать визит к врачу.

Накануне Кристина Асмус похвасталась результатами интенсивных тренировок. Она заявила, что не пропустила ни одного занятия.

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