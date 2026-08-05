«Очень больно»: Кристина Асмус перенесла экстренную операцию

05 августа 2026, 10:44

Актриса Кристина Асмус перенесла срочную операцию на зубе в Москве

Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Актриса Кристина Асмус сообщила в личном блоге, что врачи провели ей срочную операцию.





Артистка рассказала, что вернулась в Москву на один день, чтобы стоматологи-хирурги прооперировали ей зуб.



По словам Кристины, во время процедуры она испытывала сильные болевые ощущения, а после вмешательства опубликовала фото и поблагодарила хирурга.

«Алло, хирург? Спасибо большое. Было очень больно, надеюсь, скоро пройдёт. Вы супер, до свидания», — написала актриса.