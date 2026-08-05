«Очень больно»: Кристина Асмус перенесла экстренную операцию
Актриса Кристина Асмус перенесла срочную операцию на зубе в Москве
Актриса Кристина Асмус сообщила в личном блоге, что врачи провели ей срочную операцию.
Артистка рассказала, что вернулась в Москву на один день, чтобы стоматологи-хирурги прооперировали ей зуб.
По словам Кристины, во время процедуры она испытывала сильные болевые ощущения, а после вмешательства опубликовала фото и поблагодарила хирурга.
«Алло, хирург? Спасибо большое. Было очень больно, надеюсь, скоро пройдёт. Вы супер, до свидания», — написала актриса.В заключение Асмус призвала поклонников тщательнее следить за состоянием зубов и не откладывать визит к врачу.
Накануне Кристина Асмус похвасталась результатами интенсивных тренировок. Она заявила, что не пропустила ни одного занятия.