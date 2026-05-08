Запрет на въезд в Россию, конфликт с Тимати и отношения с Каменских: где сейчас певец Потап и что он сказал про СВО?
Певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) долгое время оставался одним из самых узнаваемых артистов в России и Украине, зарабатывая миллионы на лёгкой и запоминающейся музыке. Однако всё изменилось в 2022 году. 8 мая певец отмечает свой 45-й день рождения. О том, как он живет сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Потапа: детство и юностьАлексей Потапенко родился 8 мая 1981 года в Киеве. С ранних лет родители готовили его к спортивной карьере: мама работала тренером, отец — военнослужащим. Потап успешно занимался плаванием и к 15 годам получил звание мастера спорта. Но, несмотря на спортивные успехи, музыка привлекала его куда сильнее. Уже в 13 лет он начал сочинять первые песни.
После школы Потап поступил в Киевский университет физического воспитания, параллельно выступая в КВН и проявляя творческие таланты. Позже он получил степень магистра экономических наук в Киевском экономическом университете.
Однако музыка оставалась его настоящей страстью: Потап писал песни, делал аранжировки и участвовал в проектах, не обращая внимания на скромные доходы.
Начало музыкальной карьерыСвою первую группу Потап собрал в 1997 году — увлёкся хард-роком, хотя в моде был рэп. Спустя несколько лет, в 2003-м, он выпустил дебютный сольный альбом «На своей волне, или Ано канешно потомушо шож», постепенно завоёвывая популярность на украинской сцене.
Дуэт «Потап и Настя»Прорывной момент наступил в 2006 году, когда Потап познакомился с молодой певицей Настей Каменских.
Их первая совместная песня мгновенно стала успешной, а в 2007-м дуэт стал лауреатом фестиваля «Новые песни о главном» с хитом «Не пара». Через год они выпустили дебютный альбом «Не пара», а в 2009 году — новый диск «Не люби мне мозги», включивший такие хиты, как «На районе», «Новый год», «Чипсы, чиксы, лавандос».
Настоящий взрыв популярности произошёл после выхода «Чумачечей весны» в 2009 году — песня покорила все хит-парады.
Позднее они выпустили альбом «Всё пучком», получивший премию «Золотой граммофон». Вслед за этим вышли треки «Уди Уди», «Ядовитая любовь» и «Кончиками пальцев», где проявилась лирическая сторона дуэта.
По словам Потапа, несмотря на лёгкость текстов, песни создавались тщательно, чтобы «аудитория запоминала их на подсознательном уровне».
Продюсерская работа ПотапаПотап не ограничился одним проектом: он основал продюсерский центр MOZGI Entertainment. Он писал сценарии клипов, был режиссёром и вдохновителем для многих.
Из-за роста продюсерских проектов появились слухи о распаде дуэта с Настей.
«Мы стали уже немного пробуксовывать, какие-то модные чуваки пошли мимо нас делать модные проекты, а мы уже не понимаем, как это всё с баяном. Поэтому мы решили: посмотрим на нас со стороны и подумаем, вернуться ли нам, и когда вернуться, и с чем вернуться», — объяснил артист.
Личная жизнь Потапа: развод и брак с КаменскихВ середине 2000-х Потап женился на Ирине Горовой, с которой вместе руководил MOZGI Entertainment. В 2008 году у пары родился сын Андрей.
Несмотря на крепкий союз, в 2014 году Потап и Горова развелись, сохранив тёплые отношения и деловое партнёрство.
Отношения Потапа и Насти Каменских долгое время держались в секрете. Официально о своём романе они сообщили лишь в 2019 году и сыграли свадьбу. По словам очевидцев, бывшая жена Потапа приняла их союз и даже присутствовала на торжестве.
После 2022 года Потап с Настей уехали в Европу. Певец столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем: он перенёс коронавирус, отит и синдром Рамсея-Ханта, вызвавший паралич половины лица.
Позже он вернулся на Украину и начал активно заниматься волонтёрством.
Конфликты и отношение к СВОС начала 2022 года Потап активно выступал против СВО, что вызвало волну критики в России.
Он вступил в публичный конфликт с рэпером Тимати и сделал громкое заявление о поддержке Украины.
«Я не общаюсь с этим человеком. Моё дело — заниматься творчеством и бизнесом, а не следить за российскими артистами, а тем более, что пишут российские СМИ. Не читаю их уже очень давно», — сказал певец.В результате Потапу и Насте запретили въезд в Россию на 50 лет.
«Я по ошибке даже записал песню с Олей Бузовой. Слава Богу, не выпустил её и никогда не выпущу. Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — заявлял Потап.Однако в 2023 году певец смягчил тон.
«Любой хейт делает так, что мы поворачиваемся спиной друг к другу. Вместо того, чтобы доверять друг другу, мы становимся слабыми», — отметил певец.Тем не менее, российская общественность не спешит прощать артиста. Сейчас он живет в Испании. Занимается там бизнесом и работает над международными проектами.