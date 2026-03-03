Достижения.рф

Зарплата операторов БПЛА: где учиться, может ли девушка управлять дроном, как попасть в профессию и работа на СВО

Как выучиться на оператора беспилотника, где востребованы такие специалисты и сколько они получают, читайте в материале «Радио 1».



Кто такой оператор БПЛА

Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) — это специалист, управляющий полетом дрона дистанционно посредством наземной станции. Его задача заключается в выполнении полетных заданий различного характера: разведка местности, мониторинг объектов, аэрофотосъемка, доставка грузов и многое другое.

Физика, аэродинамика и метеорология: что нужно знать для управления дроном

Для успешного и безопасного управления дроном операторам необходимо обладать широким спектром знаний. Как отмечает основатель проекта Sky Lab Александр Чибисов в беседе с «РИАМО», современный коммерческий БПЛА — это сложное техническое устройство, требующее понимания ряда ключевых дисциплин.

Физика лежит в основе работы любых летательных аппаратов. Операторам важно знать основные законы движения. Гравитация также играет важную роль: специалист должен уметь рассчитывать необходимую мощность для подъема и маневрирования. Аэродинамика — наука о взаимодействии тела с воздухом. Знания в этой области необходимы для понимания подъемной силы, которая позволяет БПЛА взлетать. Температура и влажность также влияют на производительность аккумуляторов и работу электроники дрона. Понимание этих факторов позволит избежать неожиданных ситуаций во время полета.

Как отмечает Чибисов, оператор, который не только понимает, чем он управляет, но и способен произвести диагностику и ремонт беспилотника, гораздо ценнее на рынке труда.

Какие задачи выполняет оператор беспилотника

Оператор беспилотника выполняет множество задач. Сначала ему нужно разработать план полета, получить разрешения на вылет и подготовить маршрут. Затем он проверяет техническое состояние дрона, загружает план полета в систему управления и запускает аппарат.

Когда дрон начинает полет по заданному маршруту, оператор следит за его показателями. Если что-то идет не так, он может переключиться на ручное управление. В этом случае ему помогают специальные очки, похожие на виртуальную реальность. Они ловят сигнал с дрона и показывают картинку, что делает управление более удобным. Это гораздо проще, чем смотреть на экран, ведь специалист чувствует себя более вовлеченным в процесс.

Может ли девушка стать оператором БПЛА

Должность оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подходит девушкам ничуть не меньше, чем мужчинам. Главное здесь — желание освоить новую специальность и готовность развиваться.

Женщины обладают всеми необходимыми качествами для успешного освоения этой профессии: внимание к деталям, стрессоустойчивость, быстрая реакция и хорошее чувство пространства. Современные технологии делают процесс управления проще и доступнее, позволяя женщинам реализовать себя в новой сфере.

Где учиться на оператора дрона

Чтобы стать оператором дрона, можно поступить в авиационный колледж или техникум, выбрать частные курсы или изучать материал самостоятельно онлайн. После потребуется сдать экзамен и получить сертификат.

Операторы БПЛА нужны в разных сферах

Операторы беспилотников востребованы в самых разных сферах. Они активно применяются в МЧС для поиска пропавших людей, в сельском хозяйстве для контроля состояния посевов и животных, в строительстве, а также в развлечениях для съёмки мероприятий и организации световых шоу. Почтовые службы планируют внедрять доставку товаров с помощью дронов, а добывающие предприятия используют их для осмотра инфраструктурных объектов в отдалённых районах. Более того, специалисты по управлению БПЛА особо ценятся на специальной военной операции, где дроны играют ключевую роль в обеспечении безопасности и точности ведения боевых действий.

Сколько зарабатывают операторы беспилотников

Зарплата оператора БПЛА в России сильно варьируется: в гражданском секторе она составляет от 50 000 до 150 000 рублей, а на контрактной службе (СВО) — от 200 000 – 250 000 рублей в месяц и выше.

Как стать оператором боевого дрона в армии

Сейчас в российских вооруженных силах высоко ценятся операторы беспилотных летательных аппаратов. Согласно открытым источникам, подготовка кадров ведется в специализированном учебном заведении — 924-м Государственном центре беспилотной авиации, расположенном в подмосковной Коломне. Здесь проводят обучение офицеров, занимающихся управлением боевыми БПЛА средней и малой дальности.

Войска беспилотных систем в 2026 году

Во всех военных округах России завершено формирование отдельных полков беспилотных систем, которые теперь выполняют широкий спектр задач, включая разведку, борьбу с вражескими дронами, доставку боеприпасов и медицинскую эвакуацию.
