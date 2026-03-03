Алаудинов: ВСУ бросают тела и раненых наемников в Сумской области
В Сумской области украинские силы оставляют тела иностранных наемников, сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что командование Украины отказывается эвакуировать раненых бойцов. Алаудинов отметил, что многие украинские солдаты больше не рискуют. Они не хотят выполнять задачи по вывозу раненых, так как осознают опасность ситуации. Ранее опытные бойцы выполняли такие операции, но теперь отказываются от них, понимая, что безопасно заехать и выехать не удается.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
